Buigzaam frame
Flexibele stofdoek, kantelbaar tot 270°, met universele clip en Lampo-systeemhandgreep met afneembare kap.
Systeem met flexibele stofdoek. Ideaal voor het reinigen van ronde, onregelmatige of smalle oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 60
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 60 x 20
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij