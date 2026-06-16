Buigzaam frame

Flexibele stofdoek, kantelbaar tot 270°, met universele clip en Lampo-systeemhandgreep met afneembare kap.

Systeem met flexibele stofdoek. Ideaal voor het reinigen van ronde, onregelmatige of smalle oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 60
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 60 x 20

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Buigzaam frame
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
Toebehoren