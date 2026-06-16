Classic Kit de nettoyage de vitres
Petite valise avec le kit complet de nettoyage des vitres.
Le kit comprend : Mouilleur Light MultiLink 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, Support Raclette Pro MultiLink, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour essuie-glace, tige télescopique 2 x 125 cm, Grattoir à métaux en boîte, 10 lames, 35 x 13,5 x 7 cm, Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm, lames de rechange, Poteaux de télescope articulés MultiLink D 21 mm, Premium MF Chiffon Pure bleu 40 x 40 cm 5 x, sac de travail.
Caractéristiques et avantages
Tout à portée de main
- Avec ce set, vous aurez tous les outils de nettoyage des vitres sous la main.
- Sac haut de gamme avec poignée de transport pratique.
Système de changement rapide LAMPO
- Fixation sûre des outils de travail sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc / PA / PP / POM / PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|4
|Poids d'emballage (kg)
|5,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1460 x 130 x 245
|Dimensions, emballé (mm)
|1460 x 130 x 124
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Domaines d'utilisation
- Vitres