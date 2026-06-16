Raamreinigingsset
Koffer met een complete set voor raamreiniging.
Koffer met een complete set voor raamreiniging. De set bevat: Astro inwasser 35 cm, polyester inwashoes 35 cm, polyester inwashoes met schuurvezels 35 cm, Nova handgreep, rail 25/35/45 cm, vervangrubber voor raamwisser, telescoopsteel 2 x 125 cm, clip-glaskrabber, glaskrabber met korte steel, reservemesjes, LAMPO Jack 21 mm, LAMPO scharnier 21 mm, microvezeldoek, werktas.
Kenmerken en voordelen
Alles bij de hand
- Met deze set heeft u al het gereedschap voor het reinigen van ramen binnen handbereik.
- Hoge kwaliteit tas met praktisch draaghandvat.
LAMPO snelwisselsysteem
- Veilige bevestiging van het gereedschap aan telescoopstelen dankzij het LAMPO snelwisselsysteem.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber / VADER / PP / POM / PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|5,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1460 x 130 x 245
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1460 x 130 x 124
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
- Ramen