Raamreinigingsset

Koffer met een complete set voor raamreiniging.

Koffer met een complete set voor raamreiniging. De set bevat: Astro inwasser 35 cm, polyester inwashoes 35 cm, polyester inwashoes met schuurvezels 35 cm, Nova handgreep, rail 25/35/45 cm, vervangrubber voor raamwisser, telescoopsteel 2 x 125 cm, clip-glaskrabber, glaskrabber met korte steel, reservemesjes, LAMPO Jack 21 mm, LAMPO scharnier 21 mm, microvezeldoek, werktas.

Kenmerken en voordelen
Alles bij de hand
  • Met deze set heeft u al het gereedschap voor het reinigen van ramen binnen handbereik.
  • Hoge kwaliteit tas met praktisch draaghandvat.
LAMPO snelwisselsysteem
  • Veilige bevestiging van het gereedschap aan telescoopstelen dankzij het LAMPO snelwisselsysteem.
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / rubber / VADER / PP / POM / PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 4
Gewicht incl. verpakking (kg) 5,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1460 x 130 x 245
Afmetingen, verpakt (mm) 1460 x 130 x 124

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren