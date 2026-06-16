Standard Raclette à eau 55 cm
Raclette en caoutchouc, 55 cm de large composées de deux raclettes en caoutchouc noir en mousse néoprène.
La raclette en caoutchouc composée de deux raclettes en caoutchouc noir en mousse néoprène de Kärcher pour une utilisation avec tous les manches d'un diamètre de trou de 18 à 23 millimètres. La raclette à eau d'une largeur de 55 centimètres est idéale pour éliminer de grandes quantités d'eau et est elle-même très facile à nettoyer.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Largeur de travail (cm)
|55
|Matériau
|PP / Néoprène, expansé
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 45 x 140
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide