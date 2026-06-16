Lingette en microfibres haut de gamme pour le verre, composée de microfibres particulièrement fines offrant un excellent ramassage des saletés et une grande puissance de nettoyage. Spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces sensibles, le verre, les fenêtres, les miroirs ou l'acier chromé, la lingette en microfibres élimine même les particules les plus fines et garantit une propreté sans traces, sans laisser de peluches. Pour le nettoyage, le détergent est vaporisé directement sur la lingette, mais il peut également être utilisé après avoir été pré-conditionné.