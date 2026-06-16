Pompe pour eaux chargées WWP 45
Avec une puissance de pompage de 45 m³ d'eau par heure, la pompe à eau sale WWP 45 et son puissant moteur à essence se montrent convaincants lors des interventions dans les endroits dépourvus d'alimentation électrique externe.
Les caves ou excavation inondées sont des domaines d'utilisation typiques pour notre pompe à eau sale WWP 45 ultra mobile et conçue pour les utilisations les plus exigeantes avec son cadre tubulaire en acier robuste. Grâce à un puissant moteur à essence, l'appareil fonctionne de manière entièrement autonome de toute alimentation électrique externe et est en mesure de pomper jusqu'à 45 m³ d'eau par heure (750 litres par minute). Elle parvient également à pomper sans effort les très grosses particules jusqu'à un diamètre de 30 millimètres. Au besoin, la pompe peut aussi être utilisée pour d'autres applications telles que l'alimentation en eau dans l'agriculture.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour les utilisations exigeantesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Parvient également à pomper sans effort les grosses particules jusqu'à une taille de 30 millimètres.
Très performanteUn plein suffit pour évacuer jusqu'à 100 m³ d'eau sans interruption. Pour pomper rapidement de très grandes quantités d'eau (750 l/min ou 45 m³/h).
Vaste domaine d'utilisationRemplissage rapide des remorques HD/HDS ou de conteneurs GRV. Utilisable pour pomper l'eau dans les excavations, parkings souterrains ou passages souterrains.
Convivialité
- Moteurs à essence puissants EU STAGE V avec démarreur à câble et starter manuel.
- Grande mobilité et transport facile grâce aux dimensions compactes et au faible poids.
- Tous les composants nécessitant un entretien sont facilement accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Débit (m³/h)
|<= 45
|Niveau d'aspiration max. (m)
|max. 7
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 25
|Taille max. des particules (mm)
|max. 30
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|196
|Puissance du moteur (kW/PS)
|5,1 / 6,9
|Capacité du réservoir (l)
|3,6
|Poids sans accessoires (kg)
|35,7
|Poids emballage inclus (kg)
|40,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|629 x 425 x 445
Inclus dans la livraison
- Starter manuel
- Jauge d'huile
- Panier d'aspiration
- Collier de serrage: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible: 2 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Évacuation d'importants volumes d'eau dans le bâtiment, par ex. excavations inondées
- Évacuation d'importants volumes d'eau dans les communes, par ex. caves inondées
- Pompage d'importants volumes d'eau dans l'agriculture, par ex. alimentation en eau
- Également pour le remplissage rapide de réservoirs d'eau, par ex. remorques haute pression
Accessoires
Piéces détachées WWP 45
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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