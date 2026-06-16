Overstroomde kelders of bouwputten zijn typische toepassingen van onze zeer mobiele WWP 45 vuilwaterpomp met robuust stalen buizenframe die is ontworpen voor moeilijke toepassingen. Dankzij een krachtige benzinemotor werkt de machine volledig onafhankelijk van een externe voeding en kan hij tot 45 m3 water per uur (750 liter per minuut) oppompen. Het verwerkt ook gemakkelijk zeer grove deeltjes tot een diameter van maximaal 30 millimeter. Indien nodig kan de pomp ook worden gebruikt voor andere toepassingen, b.v. voor watervoorziening in de landbouw.