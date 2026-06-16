Vuilwaterpomp WWP 45
Met een pompcapaciteit van maximaal 45 m3 water per uur en met een krachtige benzinemotor voor toepassingen waar geen externe stroomvoorziening is, maakt de WWP 45 vuilwaterpomp indruk.
Overstroomde kelders of bouwputten zijn typische toepassingen van onze zeer mobiele WWP 45 vuilwaterpomp met robuust stalen buizenframe die is ontworpen voor moeilijke toepassingen. Dankzij een krachtige benzinemotor werkt de machine volledig onafhankelijk van een externe voeding en kan hij tot 45 m3 water per uur (750 liter per minuut) oppompen. Het verwerkt ook gemakkelijk zeer grove deeltjes tot een diameter van maximaal 30 millimeter. Indien nodig kan de pomp ook worden gebruikt voor andere toepassingen, b.v. voor watervoorziening in de landbouw.
Kenmerken en voordelen
Ontwikkeld voor zware toepassingen.Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Verwerkt ook gemakkelijk grove deeltjes tot een grootte van 30 millimeter.
Zeer krachtigOnonderbroken pompen van maximaal 100 m Voor het snel pompen van zeer grote watervolumes (750 l / min of 45 m³ / h).
Een brede waaier aan toepassingenSnelle verlading van HD/HDS-trailers of IB containers. Kan worden gebruikt voor het leegpompen van graafputten, ondergrondse parkeergarages of onderdoorgangen.
Gebruiksvriendelijkheid
- Krachtige benzinemotoren met EU STAGE V, trekstarter en handmatige choke.
- Grote mobiliteit en eenvoudig transport dankzij zij compacte afmetingen en zijn laag gewicht.
- Alle voor onderhoud relevante componenten zijn gemakkelijk toegankelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (m³/u)
|<= 45
|Max. aanzuighoogte (m)
|max. 7
|Opvoerhoogte (m)
|max. 25
|Max. deeltjesgrootte (mm)
|max. 30
|Aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|196
|Motorvermogen (kW/pk)
|5,1 / 6,9
|Tankinhoud (l)
|3,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|35,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|40,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|629 x 425 x 445
Inbegrepen bij levering
- Handmatige choke
- Oliekijkglas
- Aanzuigkorf
- Slangklem: 3 Stuk(s)
- Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Het pompen van grote watervolumes in constructie, b.v. overstroomde opgravingen
- Het afvoeren van grote watervolumes in gemeenten, b.v. ondergelopen kelders
- Het pompen van grote waterhoeveelheden in de landbouw, b.v. voor de watervoorziening
- Ook voor het snel vullen van watertanks, b.v. HD-trailers
Toebehoren
Onderdelen WWP 45
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