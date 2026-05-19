Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6

Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse aspirante écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.

La technique à destination des communes est une priorité majeure pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons investi tout notre savoir-faire et notre vaste expérience dans le développement de la balayeuse aspirante MC 250. Par conséquent, la MC 250 au design attrayant offre une puissance de nettoyage inégalée à faible régime du moteur, un volume de cuve à déchets généreux de 2,5 m³, une vitesse de transport élevée de 60 km/h et un confort de conduite optimal grâce à la suspension hydropneumatique et à la suspension individuelle des roues. La grande cabine, en option également avec climatisation, équipée de sièges qui ménagent le dos, et le concept d'utilisation ergonomique avec un écran multifonction convivial intégré dans le volant garantissent un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. Notre MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale pour une maniabilité optimale et un système de recyclage de l'eau efficace avec un réservoir d'eau sale séparé. La machine convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille, offre une maintenance très facile et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6: Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travail
Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travail
Avec des sièges confort haut de gamme qui ménagent le dos pour des interventions sans fatigue. Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes fenêtres coulissantes. Bouton Eco pour démarrer le balayage.
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6: Châssis de sécurité à confort maximal
Châssis de sécurité à confort maximal
Durées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h. Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé. Direction intégrale confortable pour une maniabilité maximale.
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6: La plus grande cuve à déchets de sa catégorie
La plus grande cuve à déchets de sa catégorie
Cuve à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³. Permet des interventions prolongées. Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Format facilitant la maintenance
  • Tous les composants concernés par le nettoyage et la maintenance sont rapidement accessibles.
  • Avec des accès d'entretien latéraux et un réservoir d'eau propre pivotant.
Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Traction Deux roues motrices
Constructeur du moteur VM
Puissance du moteur (kW) 75
Cylindrée (cm³) 2970
Cylindre 4
Volume du réservoir de carburant (l) 70
Norme sur les gaz d'échappement Euro 6e
Vitesse de déplacement (km/h) 60
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 2625
Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm) 2710
Cuve à déchets (l) 2500
Réservoir d'eau ( /l) 120 / 400
Réservoir d'eau propre (l) 200
Réservoir d'eau propre (en option) ( ) 390
Empattement (mm) 1980
Poids total autorisé (kg) 6000
Dimensions (L × l × h) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Équipement

  • Filtre à particules
  • Siège confort
  • Chauffage et climatisation
  • Chauffage
  • Autoradio
  • Gyrophare
  • Utilisation toute l'année
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6
Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des rues et le nettoyage humide, pour un service hivernal et des missions de transport faciles
Accessoires