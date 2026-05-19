Balayeuse aspirante MC 250 EURO 6
Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse aspirante écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.
La technique à destination des communes est une priorité majeure pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons investi tout notre savoir-faire et notre vaste expérience dans le développement de la balayeuse aspirante MC 250. Par conséquent, la MC 250 au design attrayant offre une puissance de nettoyage inégalée à faible régime du moteur, un volume de cuve à déchets généreux de 2,5 m³, une vitesse de transport élevée de 60 km/h et un confort de conduite optimal grâce à la suspension hydropneumatique et à la suspension individuelle des roues. La grande cabine, en option également avec climatisation, équipée de sièges qui ménagent le dos, et le concept d'utilisation ergonomique avec un écran multifonction convivial intégré dans le volant garantissent un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. Notre MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale pour une maniabilité optimale et un système de recyclage de l'eau efficace avec un réservoir d'eau sale séparé. La machine convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille, offre une maintenance très facile et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières.
Caractéristiques et avantages
Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travailAvec des sièges confort haut de gamme qui ménagent le dos pour des interventions sans fatigue. Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes fenêtres coulissantes. Bouton Eco pour démarrer le balayage.
Châssis de sécurité à confort maximalDurées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h. Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé. Direction intégrale confortable pour une maniabilité maximale.
La plus grande cuve à déchets de sa catégorieCuve à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³. Permet des interventions prolongées. Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Format facilitant la maintenance
- Tous les composants concernés par le nettoyage et la maintenance sont rapidement accessibles.
- Avec des accès d'entretien latéraux et un réservoir d'eau propre pivotant.
Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Deux roues motrices
|Constructeur du moteur
|VM
|Puissance du moteur (kW)
|75
|Cylindrée (cm³)
|2970
|Cylindre
|4
|Volume du réservoir de carburant (l)
|70
|Norme sur les gaz d'échappement
|Euro 6e
|Vitesse de déplacement (km/h)
|60
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|2625
|Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm)
|2710
|Cuve à déchets (l)
|2500
|Réservoir d'eau ( /l)
|120 / 400
|Réservoir d'eau propre (l)
|200
|Réservoir d'eau propre (en option) ( )
|390
|Empattement (mm)
|1980
|Poids total autorisé (kg)
|6000
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Équipement
- Filtre à particules
- Siège confort
- Chauffage et climatisation
- Chauffage
- Autoradio
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des rues et le nettoyage humide, pour un service hivernal et des missions de transport faciles