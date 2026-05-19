Machines voor gemeenten vormen een belangrijke prioriteit van Kärcher. Daarom hebben wij al onze knowhow en uitgebreide ervaring gebundeld in de ontwikkeling van de veeg-/zuigmachine MC 250. Zo biedt de aantrekkelijk vormgegeven MC 250 onovertroffen reinigingsprestaties bij een laag motortoerental, een vuilreservoir met een volume van maar liefst 2,2 m³, een hoge transportsnelheid van 60 km/u, en maximaal rijcomfort dankzij de hydropneumatische vering en onafhankelijke wielophanging. De ruime, optioneel met airconditioning uitgevoerde cabine met rugvriendelijke stoel en het ergonomische bedieningsconcept met de overzichtelijke multifunctionele display in het stuurwiel zorgen voor een aangenaam werkklimaat en groot gebruiksgemak. Onze MC 250 is bovendien uitgerust met vierwielbesturing voor een optimale wendbaarheid en een efficiënt watercirculatiesysteem met afzonderlijke vuilwatertank. De machine is geschikt voor gebruik in grote en kleine steden en gemeenten, zeer onderhoudsvriendelijk en onderscheidt zich door een zeer geringe uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.