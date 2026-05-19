Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6
Onze milieuvriendelijke MC 250 veeg-/zuigmachine maakt indruk met uitstekende veegprestaties en ultiem bedienings- en rijcomfort in stedelijke omgevingen.
Machines voor gemeenten vormen een belangrijke prioriteit van Kärcher. Daarom hebben wij al onze knowhow en uitgebreide ervaring gebundeld in de ontwikkeling van de veeg-/zuigmachine MC 250. Zo biedt de aantrekkelijk vormgegeven MC 250 onovertroffen reinigingsprestaties bij een laag motortoerental, een vuilreservoir met een volume van maar liefst 2,2 m³, een hoge transportsnelheid van 60 km/u, en maximaal rijcomfort dankzij de hydropneumatische vering en onafhankelijke wielophanging. De ruime, optioneel met airconditioning uitgevoerde cabine met rugvriendelijke stoel en het ergonomische bedieningsconcept met de overzichtelijke multifunctionele display in het stuurwiel zorgen voor een aangenaam werkklimaat en groot gebruiksgemak. Onze MC 250 is bovendien uitgerust met vierwielbesturing voor een optimale wendbaarheid en een efficiënt watercirculatiesysteem met afzonderlijke vuilwatertank. De machine is geschikt voor gebruik in grote en kleine steden en gemeenten, zeer onderhoudsvriendelijk en onderscheidt zich door een zeer geringe uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.
Kenmerken en voordelen
Ruime, comfortabele 2-persoons cabine met uitstekend zicht op de werkomgevingMet rugvriendelijke, comfortabele luxe stoel voor langdurig werken zonder vermoeid te raken. Aan beide zijden in- en uitstappen, met grote schuiframen in de deuren. Eco-knop voor het starten van de veegfunctie.
Veiligheidsframe met optimaal comfortKorte transporttijden dankzij de topsnelheid van 60 km/u. Hydropneumatische vering voor een verbeterd rijcomfort. Comfortabele vierwielbesturing voor maximale wendbaarheid.
Grootste vuilreservoir in zijn klasseVoor stroming geoptimaliseerd roestvrijstalen vuilreservoir met een volume van meer dan 2 m³. Voor langdurig ononderbroken werken. Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank.
Onderhoudsvriendelijke constructie
- Alle relevante componenten zijn snel toegankelijk voor reiniging of onderhoud.
- Met servicekleppen aan de zijkanten en zwenkbare schoonwatertank.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Tweewielaandrijving
|Motorenfabrikant
|VM
|Motorvermogen (kW)
|75
|Cilinderinhoud (cm³)
|2970
|Cilinder
|4
|Brandstoftankinhoud (l)
|70
|Emissienorm
|Euro 6e
|Snelheid (km/u)
|60
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2625
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2710
|Vuilreservoir (l)
|2500
|Waterreservoir ( /l)
|120 / 400
|Schoonwatertank (l)
|200
|Verswatertank (optioneel) ( )
|390
|Wielbasis (mm)
|1980
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|6000
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Uitvoering
- Roetfilter
- Comfortabele stoel
- Verwarming en airconditioning
- Verwarming
- Radio
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
Videos
Toepassingen
- Voor straten- en natte reiniging, voor lichte winterdienst- en transporttaken