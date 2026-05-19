Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6

Onze milieuvriendelijke MC 250 veeg-/zuigmachine maakt indruk met uitstekende veegprestaties en ultiem bedienings- en rijcomfort in stedelijke omgevingen.

Machines voor gemeenten vormen een belangrijke prioriteit van Kärcher. Daarom hebben wij al onze knowhow en uitgebreide ervaring gebundeld in de ontwikkeling van de veeg-/zuigmachine MC 250. Zo biedt de aantrekkelijk vormgegeven MC 250 onovertroffen reinigingsprestaties bij een laag motortoerental, een vuilreservoir met een volume van maar liefst 2,2 m³, een hoge transportsnelheid van 60 km/u, en maximaal rijcomfort dankzij de hydropneumatische vering en onafhankelijke wielophanging. De ruime, optioneel met airconditioning uitgevoerde cabine met rugvriendelijke stoel en het ergonomische bedieningsconcept met de overzichtelijke multifunctionele display in het stuurwiel zorgen voor een aangenaam werkklimaat en groot gebruiksgemak. Onze MC 250 is bovendien uitgerust met vierwielbesturing voor een optimale wendbaarheid en een efficiënt watercirculatiesysteem met afzonderlijke vuilwatertank. De machine is geschikt voor gebruik in grote en kleine steden en gemeenten, zeer onderhoudsvriendelijk en onderscheidt zich door een zeer geringe uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6: Ruime, comfortabele 2-persoons cabine met uitstekend zicht op de werkomgeving
Ruime, comfortabele 2-persoons cabine met uitstekend zicht op de werkomgeving
Met rugvriendelijke, comfortabele luxe stoel voor langdurig werken zonder vermoeid te raken. Aan beide zijden in- en uitstappen, met grote schuiframen in de deuren. Eco-knop voor het starten van de veegfunctie.
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6: Veiligheidsframe met optimaal comfort
Veiligheidsframe met optimaal comfort
Korte transporttijden dankzij de topsnelheid van 60 km/u. Hydropneumatische vering voor een verbeterd rijcomfort. Comfortabele vierwielbesturing voor maximale wendbaarheid.
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6: Grootste vuilreservoir in zijn klasse
Grootste vuilreservoir in zijn klasse
Voor stroming geoptimaliseerd roestvrijstalen vuilreservoir met een volume van meer dan 2 m³. Voor langdurig ononderbroken werken. Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank.
Onderhoudsvriendelijke constructie
  • Alle relevante componenten zijn snel toegankelijk voor reiniging of onderhoud.
  • Met servicekleppen aan de zijkanten en zwenkbare schoonwatertank.
Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Diesel
Tractie-aandrijving Tweewielaandrijving
Motorenfabrikant VM
Motorvermogen (kW) 75
Cilinderinhoud (cm³) 2970
Cilinder 4
Brandstoftankinhoud (l) 70
Emissienorm Euro 6e
Snelheid (km/u) 60
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 2625
Werkbreedte met 3 zijborstels (mm) 2710
Vuilreservoir (l) 2500
Waterreservoir ( /l) 120 / 400
Schoonwatertank (l) 200
Verswatertank (optioneel) ( ) 390
Wielbasis (mm) 1980
Toegestaan totaal gewicht (kg) 6000
Afmetingen (l x b x h) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Uitvoering

  • Roetfilter
  • Comfortabele stoel
  • Verwarming en airconditioning
  • Verwarming
  • Radio
  • Zwaailicht
  • Het hele jaar door inzetbaar
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 EURO 6
Videos
Toepassingen
  • Voor straten- en natte reiniging, voor lichte winterdienst- en transporttaken
Toebehoren