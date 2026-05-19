Avec la MC 80, la technologie des très grandes machines fait désormais son entrée dans la gamme des balayeuses compactes. Ainsi, le réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau est par exemple basé sur des simulations MFN assistées par ordinateur, le système à deux brosses dispose d'une commande individuelle des brosses avec relevage individuel, le canal d'aspiration droit évite efficacement les obstructions et l'embouchure d'aspiration se trouve dans le contour des roues à l'abri des collisions. À l'aide de kits variés, comme par exemple une 3ème brosse latérale, une brosse de désherbage, un flexible d'aspiration à main ou un nettoyeur haute pression, l'excellent équipement de série peut être complété de manière optimale. En matière de confort de travail, la MC 80 se distingue par la taille de sa cabine, la plus spacieuse de sa catégorie, par une parfaite visibilité panoramique et par une disposition claire et ergonomique des commandes. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou une possibilité de chargement par prise USB sont aussi à noter.