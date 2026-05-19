Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80

De MC 80 straatveger uit de compact klasse imponeert dankzij de ruimste cabine in zijn klasse, 1,45m³, intuïtieve bedieningsconcept en zorg voor het milieu (EU Stage V).

Met de MC 80 wordt de technologie van de grote straatvegers nu toegepast in de compacte klasse. Zo is de 800-liter vuilreservoir met waterrecuperatie ontwikkeld op basis van computerondersteunde CFD-stromingssimulaties, het tweeborstel-systeem heeft een individuele bezembesturing en heffunctie, een recht zuigkanaal minimaliseert de kans op verstoppingen en de zuigmond wordt beschermd tegen impacts door zijn plaatsing tussen de wielen. De reeds complete standaarduitrusting kan verder uitgebreid worden, onder andere met een 3de zijborstel, een onkruidborstel, een vuilopzuigslang of een hogedruk reiniger. In termen van werkcomfort scoort de MC 80 met een ruime cabine, een perfect zicht volledig rondom en een ergonomisch, logische opzet van de bedieningselementen. Praktische details als een afsluitbaar opbergcompartiment, flessenhouder en USB laadpoort zijn inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80: Intuïtief bedieningsconcept uit de 3,5-ton klasse
Intuïtief bedieningsconcept uit de 3,5-ton klasse
Ergonomisch in de armleuning geïntegreerde bedieningspaneel voor een intuïtieve bediening. Snelstart met een druk op de knop. Afzonderlijke besturing van alle functies mogelijk. Bezems individueel bedienen en heffen voor nauwkeurig werken.
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80: Maximaal werkcomfort
Maximaal werkcomfort
Grootste cabine in zijn klasse met 306° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk. Vensters aan beide zijden, afsluitbare opbergruimte, ISB-oplader, flessenhouder. Aan beide zijden in- en uitstappen voor maximale flexibiliteit bij het werken.
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80: Vegen op hoog niveau
Vegen op hoog niveau
Eenvoudig te monteren tweebezemsysteem met individuele borstelbesturing en heffunctie. 800 liter vuilreservoir met watercirculatiesysteem en schoonwatertank van 185 liter. Optionele aanbouwkits zoals derde zijbezem of onkruidborstel.
Economische en milieuvriendelijke aandrijving
  • Common-rail met directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven.
  • Voor gebruik in milieuzones in de binnenstad.
  • Het geringe brandstofgebruik is goed voor het milieu en uw portemonnee.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Diesel
Tractie-aandrijving Vierwielaandrijving
Motorenfabrikant Yanmar
Motorvermogen (kW) 26
Cilinderinhoud (cm³) 1650
Cilinder 3
Brandstoftankinhoud (l) 41
Emissienorm STAGE V
Snelheid (km/u) 25
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1630
Werkbreedte met 3 zijborstels (mm) 2175
Vuilreservoir (l) 1000
Waterreservoir (l) 150
Schoonwatertank (l) 185
Wielbasis (mm) 1500
Toegestaan totaal gewicht (kg) 2500
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Uitvoering

  • Roetfilter
  • Zuigslang voor bladeren
  • Temperatuuraanduiding
  • Bedrijfsurenteller voor het vegen
  • Comfortabele stoel
  • Verwarming en airconditioning
  • Verwarming
  • Afzuiging
  • Regelbaar toerental voor de zijbezems
  • Rijaanduiding - voorwaarts
  • Rijaanduiding - achterwaarts
  • Grofvuilklep
  • Hydraulische hooglediging
  • Panoramische cabine met veiligheidsglas en twee achteruitkijkspiegels
  • Radio
  • Zwaailicht
  • Stofbinding aan de zijbezems en in het zuigkanaal met watersproeisysteem
  • Deur links/rechts
  • Voor gebruik buiten
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80
Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor de reiniging van wegen en een natte reiniging. Ook geschikt voor transporttaken.
Toebehoren