Met de MC 80 wordt de technologie van de grote straatvegers nu toegepast in de compacte klasse. Zo is de 800-liter vuilreservoir met waterrecuperatie ontwikkeld op basis van computerondersteunde CFD-stromingssimulaties, het tweeborstel-systeem heeft een individuele bezembesturing en heffunctie, een recht zuigkanaal minimaliseert de kans op verstoppingen en de zuigmond wordt beschermd tegen impacts door zijn plaatsing tussen de wielen. De reeds complete standaarduitrusting kan verder uitgebreid worden, onder andere met een 3de zijborstel, een onkruidborstel, een vuilopzuigslang of een hogedruk reiniger. In termen van werkcomfort scoort de MC 80 met een ruime cabine, een perfect zicht volledig rondom en een ergonomisch, logische opzet van de bedieningselementen. Praktische details als een afsluitbaar opbergcompartiment, flessenhouder en USB laadpoort zijn inbegrepen.