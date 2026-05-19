Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 80
De MC 80 straatveger uit de compact klasse imponeert dankzij de ruimste cabine in zijn klasse, 1,45m³, intuïtieve bedieningsconcept en zorg voor het milieu (EU Stage V).
Met de MC 80 wordt de technologie van de grote straatvegers nu toegepast in de compacte klasse. Zo is de 800-liter vuilreservoir met waterrecuperatie ontwikkeld op basis van computerondersteunde CFD-stromingssimulaties, het tweeborstel-systeem heeft een individuele bezembesturing en heffunctie, een recht zuigkanaal minimaliseert de kans op verstoppingen en de zuigmond wordt beschermd tegen impacts door zijn plaatsing tussen de wielen. De reeds complete standaarduitrusting kan verder uitgebreid worden, onder andere met een 3de zijborstel, een onkruidborstel, een vuilopzuigslang of een hogedruk reiniger. In termen van werkcomfort scoort de MC 80 met een ruime cabine, een perfect zicht volledig rondom en een ergonomisch, logische opzet van de bedieningselementen. Praktische details als een afsluitbaar opbergcompartiment, flessenhouder en USB laadpoort zijn inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Intuïtief bedieningsconcept uit de 3,5-ton klasseErgonomisch in de armleuning geïntegreerde bedieningspaneel voor een intuïtieve bediening. Snelstart met een druk op de knop. Afzonderlijke besturing van alle functies mogelijk. Bezems individueel bedienen en heffen voor nauwkeurig werken.
Maximaal werkcomfortGrootste cabine in zijn klasse met 306° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk. Vensters aan beide zijden, afsluitbare opbergruimte, ISB-oplader, flessenhouder. Aan beide zijden in- en uitstappen voor maximale flexibiliteit bij het werken.
Vegen op hoog niveauEenvoudig te monteren tweebezemsysteem met individuele borstelbesturing en heffunctie. 800 liter vuilreservoir met watercirculatiesysteem en schoonwatertank van 185 liter. Optionele aanbouwkits zoals derde zijbezem of onkruidborstel.
Economische en milieuvriendelijke aandrijving
- Common-rail met directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven.
- Voor gebruik in milieuzones in de binnenstad.
- Het geringe brandstofgebruik is goed voor het milieu en uw portemonnee.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW)
|26
|Cilinderinhoud (cm³)
|1650
|Cilinder
|3
|Brandstoftankinhoud (l)
|41
|Emissienorm
|STAGE V
|Snelheid (km/u)
|25
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1630
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2175
|Vuilreservoir (l)
|1000
|Waterreservoir (l)
|150
|Schoonwatertank (l)
|185
|Wielbasis (mm)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Uitvoering
- Roetfilter
- Zuigslang voor bladeren
- Temperatuuraanduiding
- Bedrijfsurenteller voor het vegen
- Comfortabele stoel
- Verwarming en airconditioning
- Verwarming
- Afzuiging
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Grofvuilklep
- Hydraulische hooglediging
- Panoramische cabine met veiligheidsglas en twee achteruitkijkspiegels
- Radio
- Zwaailicht
- Stofbinding aan de zijbezems en in het zuigkanaal met watersproeisysteem
- Deur links/rechts
- Voor gebruik buiten
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van wegen en een natte reiniging. Ook geschikt voor transporttaken.