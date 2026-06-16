Véhicule porte-outils Holder C 65 SC
Sa polyvalence, son efficacité et sa maniabilité font du véhicule porte-outils C 65 SC un véritable multitalent adapté à une utilisation toute l'année. Son confort de conduite et d'utilisation satisfait aux exigences les plus poussées des professionnels.
Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 SC, les utilisateurs dans les secteurs municipal et industriel bénéficient d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Ce véhicule porte-outils est dans son élément autant sur la route qu'en dehors et apporte tout ce qui caractérise un engin de Holder. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine 2 places. Sa direction articulée garantit une maniabilité, une précision et un maintien de trajectoire parfaits. En outre, elle réduit le nombre de manœuvres nécessaires et permet un travail précis, au plus près des bords et sans risque pour le sol. La compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. La cabine confort peut être montée à 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité. Des équipements innovants pour un véhicule de cette catégorie tel qu'une aile intérieure empêchant la pénétration de la saleté, une commande électronique manuelle ou par pédale ainsi qu'un afficheur combiné pour l'affichage de différentes fonctions du véhicule font également partie des prestations.
Caractéristiques et avantages
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extensionUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées. Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.
Grande facilité d'entretienLe capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté. Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1820
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids total autorisé (option) (kg)
|3800
|Poids sans accessoires (kg)
|1928
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport