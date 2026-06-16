Werktuigdragers C 65 SC Multifunctionele werktuigdrager
Veelzijdigheid, efficiëntie en wendbaarheid maken van de C 55 SC werktuigdrager een allrounder voor gebruik het hele jaar door. Altijd binnen handbereik: hoog rij- en werkcomfort.
De C 55 SC is de ideale partner van groenonderhoud tot winterdienst. Hij is in zijn element als terrein- en wegvoertuig en beschikt over alle kenmerken die de multifunctionele werktuigdragers van Holder kenmerken: zijn knikbesturing zorgt voor optimale wendbaarheid, precisie en stabiliteit. Hij is wendbaar en maakt nauwkeurig werken dicht bij de randen mogelijk, terwijl tegelijkertijd de ondergrond wordt beschermd. Dankzij 3 aanbouwzones biedt de compacte werktuigdrager veelzijdige gebruiksmogelijkheden, waarbij meerdere toepassingen tegelijk kunnen worden uitgevoerd en vanuit de ruime comfortcabine kunnen worden bediend. De hydrostatische vierwielaandrijving overtuigt met een traploze, schokvrije snelheidsregeling. Geveerde wielen aan de voor- en achteras maken soepel rijden mogelijk, zelfs bij off-road toepassingen. Een echt veiligheidsvoordeel is de wiellastcompensatie van de C 55 SC: deze zorgt voor permanent grondcontact van alle 4 de wielen, ook op steil of oneffen terrein en bij het rijden over obstakels.
Kenmerken en voordelen
Naar wens configureerbaarMultifunctioneel in gebruik en een breed scala aan krachtige werktuigen. Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een 3 de opbouwmogelijkheid boven de motorruimte. Snel wisselen tussen verschillende werktuigen zonder het gebruik van gereedschap.
Ergonomische en comofrtabele cabineEen comfortabele werkplaats voor gebruik in alle seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en richtbare blaasmonden. 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht rond de machine. Deuren aan beiden zijden voor een veilige in- en uitstap.
Zeer service vriendelijkHet hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft een goede toegang tot het motorcompartiment. Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud kunnen de tanks opengeklapt worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Motorvermogen (kW)
|48
|Cilinderinhoud (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|65
|Snelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1820
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|3500
|Toegestaan totaalgewicht (optie) (kg)
|3800
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1928
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor onkruidbestrijding, winterdienst, groenonderhoud, transport, …