Le moteur diesel de dernière génération à injection directe Common Rail économique et le filtre à particules diesel du moteur 42 CV garantissent au véhicule porte-outils MIC 42 un niveau d'émission bien inférieur aux limites imposées par la norme STAGE V. Ainsi cet appareil convient-il au travail dans les zones vertes de centre-ville tout en affichant un rendement très élevé. En outre, les composants de haute qualité autorisent des périodes très longues entre deux interventions de maintenance (500 ou 1000 heures). L'accès possible sans outil à tous les composants sujets à maintenance est une autre illustration de cette conception élaborée, au même titre que les nombreuses possibilités d'intégration d'accessoires. Ainsi, les accessoires montés à l'avant se fixent à l'aide d'un triangle d'attelage standardisé KAT 0, tandis que les accessoires à l'arrière se changent sans effort grâce au système de changement rapide utilisant un châssis basculant hydraulique. De plus, un système multi-coupleur en option garantit un raccord rapide et propre du système hydraulique. L'opérateur bénéficie également d'une très grande cabine avec des commandes clairement agencées et de nombreux autres détails utiles tels qu'un compartiment de rangement verrouillable.