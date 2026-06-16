Peu importe que vous utilisiez notre aspirateur eau portatif WVP 10 Adv comme aspirateur pour vitres ou que vous l'utilisiez pour nettoyer le carrelage, un miroir, des vitrines, des comptoirs ou toute autre surface lisse. L'important, ce sont les résultats de nettoyage sans traces que vous obtiendrez dans toutes les positions, même à l'envers si nécessaire. Cette performance est entre autres garantie par le moteur à vitesse de rotation élevée qui offre une puissance d'aspiration nettement supérieure à celle des aspirateurs domestiques classiques. L'appareil sans fil, léger et robuste convainc en outre par ses détails élaborés comme par exemple le réservoir d'eau sale de 200 millilitres qui se vide facilement et rapidement et qui peut être nettoyé au lave-vaisselle au besoin. Ou encore l'écarteur réglable manuellement qui garantit des résultats parfaits jusqu'aux bords. Avec la version WVP 10 Adv, vous recevrez une batterie interchangeable supplémentaire, un chargeur rapide, le détergent ainsi qu'un pulvérisateur avec 2 housses. Ainsi, le modèle WVP 10 Adv permet un travail quasi sans interruptions.