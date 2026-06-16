Aspirateur eau WVP 10 Adv
Notre aspirateur eau sans fil WVP 10 Adv offre toujours une excellente maniabilité, que vous travailliez à la verticale, à l'horizontale ou en le tenant à l'envers. Idéal pour toutes les surfaces lisses telles que les vitres ou le carrelage.
Peu importe que vous utilisiez notre aspirateur eau portatif WVP 10 Adv comme aspirateur pour vitres ou que vous l'utilisiez pour nettoyer le carrelage, un miroir, des vitrines, des comptoirs ou toute autre surface lisse. L'important, ce sont les résultats de nettoyage sans traces que vous obtiendrez dans toutes les positions, même à l'envers si nécessaire. Cette performance est entre autres garantie par le moteur à vitesse de rotation élevée qui offre une puissance d'aspiration nettement supérieure à celle des aspirateurs domestiques classiques. L'appareil sans fil, léger et robuste convainc en outre par ses détails élaborés comme par exemple le réservoir d'eau sale de 200 millilitres qui se vide facilement et rapidement et qui peut être nettoyé au lave-vaisselle au besoin. Ou encore l'écarteur réglable manuellement qui garantit des résultats parfaits jusqu'aux bords. Avec la version WVP 10 Adv, vous recevrez une batterie interchangeable supplémentaire, un chargeur rapide, le détergent ainsi qu'un pulvérisateur avec 2 housses. Ainsi, le modèle WVP 10 Adv permet un travail quasi sans interruptions.
Caractéristiques et avantages
Léger, ergonomique et universelPour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête. Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation. Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.
Batterie amovible et remplaçableUne deuxième batterie peut être chargée à l'extérieur, permettant ainsi un travail sans interruption. Niveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt.
Nettoyage facile des bordsNettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement.
Réservoir d'eau sale de grande capacité
- Limite le nombre d'interruptions de travail pour cause de vidange, pour une productivité accrue.
- Meilleure exploitation du temps de travail disponible.
Version WVP 10 Adv avec chargeur rapide
- Le chargeur rapide et la deuxième batterie permettent un fonctionnement presque en continu.
Version WVP 10 Adv avec suceur d'aspiration étroit supplémentaire
- Pour les petites surfaces non accessibles avec le suceur d'aspiration standard.
Batterie lithium-ion puissante
- Autonomie de la batterie de 30 minutes environ.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Durée de charge de la batterie (min)
|50
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension de la batterie (V)
|3,7
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|2,3
|Poids avec batterie (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 130 x 335
Inclus dans la livraison
- Détergent concentré pour surfaces CA 30 R (1 × 500 ml)
- Pulvérisateur (500 ml)
- Lingette en microfibres Indoor: 1 x
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Batterie
- Avec batterie de rechange
- Station de recharge rapide
- Grattoir de saleté
Équipement
- Largeur suceur: 280 mm, 170 mm
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Bâtiments
- Commerces
- Immeubles de bureau
- Hôtellerie
- Restaurants et restauration
- Santé
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WVP 10 Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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