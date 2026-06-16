Window Vac voor ramen en oppervlakken WVP 10 Adv
Onze snoerloze waterzuiger WVP 10 Adv ligt in elke positie goed in de hand, of u nu verticaal, horizontaal of boven uw hoofd werkt. Ideaal voor alle gladde oppervlakken zoals ramen en tegels.
Met de handzame waterzuiger WVP 10 Adv kunt u niet alleen ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken en alle andere gladde oppervlakken reinigen, maar garandeert u tevens in elke positie een streeploos reinigingsresultaat. Zelfs als u boven uw hoofd werkt. Daarvoor zorgt onder andere de sneldraaiende motor, die een duidelijk hoger zuigvermogen levert dan traditionele huishoudelijke waterzuigers. Het snoerloze, lichte en robuuste apparaat imponeert met slimme details, zoals het vuilreservoir van 200 ml dat eenvoudig en snel geleegd kan worden. Zo nodig kan het zelfs in de vaatwasser worden gereinigd. Of met de handmatig instelbare afstandhouder voor een perfect resultaat tot aan de rand. Bij de versie WVP 10 Adv krijgt u een extra reserveaccu, een snellader, reinigingsmiddel en een sproeiflacon met 2 wisovertrekken. Zo kunt u met de WVP 10 Adv vrijwel zonder onderbreking werken.
Kenmerken en voordelen
Licht, ergonomisch en universeel inzetbaarGeschikt voor alle soorten gladde oppervlakken, zowel horizontaal als verticaal en zelfs boven uw hoofd. Comfortabele hantering en eenvoudige bediening. Ligt goed en aangenaam in de hand door zachte rubberdelen op de handgreep.
Accu kan worden uitgenomen en vervangenZorgt ervoor dat u de batterij extern kan opladen en, in combinatie met een vervangbatterij, ononderbroken kan werken. Het laadniveau wordt aangegeven door drie lichtstreepjes boven de aan-uitknop.
Randen comfortabel reinigenStreepvrij schoon tot aan de rand dankzij de handmatig instelbare afstandhouder.
Vuilwaterreservoir met grote inhoud
- Hoeft minder vaak geleegd te worden en verhoogt zo de productiviteit.
- Minder werkonderbrekingen dankzij het regelmatig leegmaken, waardoor dus ook de productiviteit verhoogt.
WVP 10 Adv versie met snellader
- Dankzij de snellader en de tweede batterij kan u bijna ononderbroken aan het werk blijven.
WVP 10 Adv versie met extra smalle zuigmond
- Vooral geschikt voor kleinere ruimtes die niet bereikbaar zijn met de standaard zuigmond.
Krachtige lithium-ion batterij
- Maakt werktijden tot ongeveer 30 minuten in één keer mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Laadtijd van de batterij (min)
|50
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Batterij spanning (V)
|3,7
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|280 x 130 x 335
Inbegrepen bij levering
- Oppervlaktereiniger Concentraat CA 30 R
- Sproeifles (500 ml)
- Microvezel doek indoor: 1 x
- Microvezel doek Outdoor: 1 x
- Batterij
- Verwisselbare batterij inbegrepen
- Snellaadstation
- Vuilschraper
Uitvoering
- Breedte zuigmond: 280 mm, 170 mm
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- Retail
- Bedrijfsgebouwen
- Hospitality
- Restaurants en Catering
- Healthcare
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WVP 10 Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.