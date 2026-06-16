Met de handzame waterzuiger WVP 10 Adv kunt u niet alleen ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken en alle andere gladde oppervlakken reinigen, maar garandeert u tevens in elke positie een streeploos reinigingsresultaat. Zelfs als u boven uw hoofd werkt. Daarvoor zorgt onder andere de sneldraaiende motor, die een duidelijk hoger zuigvermogen levert dan traditionele huishoudelijke waterzuigers. Het snoerloze, lichte en robuuste apparaat imponeert met slimme details, zoals het vuilreservoir van 200 ml dat eenvoudig en snel geleegd kan worden. Zo nodig kan het zelfs in de vaatwasser worden gereinigd. Of met de handmatig instelbare afstandhouder voor een perfect resultaat tot aan de rand. Bij de versie WVP 10 Adv krijgt u een extra reserveaccu, een snellader, reinigingsmiddel en een sproeiflacon met 2 wisovertrekken. Zo kunt u met de WVP 10 Adv vrijwel zonder onderbreking werken.