Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX Plus est un appareil tout-terrain qui se caractérise par sa grande mobilité, ses dimensions compactes et son efficacité. Pratique et agréable à utiliser, il est équipé d’une poignée de transport, d’un guidon rétractable et d’une sangle de maintien pour câble. Avec sa pompe, son arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton, il dispose d'une grande résistance aux chocs et à la corrosion, ainsi qu'une plus longue durée de vie. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures par un habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. L'HD 5/15 CX Plus convient parfaitement aux milieux agricoles, artisanaux et aux collectivités.