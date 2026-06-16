Nettoyeurs haute pression HD 6/13 C Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C Plus est un modèle efficace qui dispose d'accessoires qui le rendent pratique et agréable à utiliser. Il est équipé en série d'une rotabuse.
Grâce à une poignée de transport, un guidon rétractable, une sangle de maintien pour câble électrique et un rangement de la lance en position "parking" ou "transport", le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C Plus se démarque par son équipement astucieux. Robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages. Pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion, il est équipé d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. Maniable et pratique, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C Plus est l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|590
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|130 / 13
|Pression max. (bar/MPa)
|190 / 19
|Puissance de raccordement (kW)
|2,9
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|38
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|28,8
|Poids emballage inclus (kg)
|31,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/13 C Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.