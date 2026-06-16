Le HD 6/15-4 M ST Classic de Kärcher est un nettoyeur haute pression stationnaire qui se distingue par son format robuste et ses composants haut de gamme. Polyvalent, cet appareil de moyenne catégorie nettoie parfaitement les véhicules, les installations de production et les machines agricoles. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration supporte des températures de l'eau jusqu'à 60 °C et permet de régler la quantité d'eau et la pression de travail. Le moteur lent à 4 pôles réduit l'usure de la pompe, qui est en outre protégée par un filtre à eau intégré. Grâce à son format modulaire, tous les composants essentiels sont faciles d'accès, ce qui facilite la maintenance. Le design élaboré est complété par des raccords EASY!Lock pour un changement d'accessoire rapide et des possibilités de rangement astucieuses.