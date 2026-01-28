Idéal pour le nettoyage d'appoint des sols calcaires avec la monobrosse et le pulvérisateur : l'agent de cristallisation FloorPro RM 749 liquide de Kärcher. La formule très acide de cet agent de cristallisation à sec dissout le carbonate de calcium en surface du sol en marbre, en terrazzo ou en pierres de béton. Cette action chimique sur la surface associée à l'action mécanique de la monobrosse permet de la durcir. Les sols ternes et usés en surface retrouvent leur brillance tout en gagnant en résistance et en dureté. Le traitement empêche la saleté de se redéposer et facilite les nettoyages courants ultérieurs.