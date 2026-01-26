Parfait pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour le nettoyage en profondeur des sols calcaires ternes et usés en surface comme le marbre, le terrazzo ou les pierres de béton : l'agent de cristallisation en poudre haute brillance FloorPro RM 775 de Kärcher. La formule très acide de cet agent de cristallisation humide dissout le carbonate de calcium en surface. Cette action chimique sur la surface associée à l'action mécanique de la monobrosse permet de la durcir. Après la cristallisation, le sol brille de façon éclatante tout en gagnant en dureté et en résistance. L'agent de cristallisation empêche en outre la saleté de se redéposer et facilite les nettoyages courants.