Utilisable de façon polyvalente et très concentré : le nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform offre non seulement un large spectre d'action contre des salissures variées, mais également différentes possibilités d'utilisation. Lors du nettoyage courant des surfaces dures, souples, résistantes à l'eau et à l'alcool, il convient d'une part au lavage à faible humidité selon la méthode spray/mousse et d'autre part au lavage humide avec la méthode du seau. À cet effet, le détergent dissout de manière sécurisée et fiable les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les taches de café, le cirage, les traces de passage ou encore les dépôts dus à la fumée de tabac pour ne laisser qu'un agréable parfum d'agrumes. Ce produit très concentré sans obligation de marquage permet en outre un dosage très économe, sèche rapidement et ne laisse aucune trace, même sur les surfaces à finition brillante. En outre, SurfacePro CA 30 C eco!perform est certifié selon l'écolabel européen et porte le label environnemental de la république d'Autriche.