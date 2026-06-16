Le robot nettoyeur KIRA BR 50 de Kärcher est l'allié idéal de toute équipe de nettoyage. Intelligent, autonome et doté des fonctionnalités d'une autolaveuse aspirante, il se charge efficacement et avec une qualité élevée constante du nettoyage des sols de moyenne et grande superficies, allégeant ainsi la charge de travail des agents d'entretien qui peuvent se consacrer à des tâches plus exigeantes. Le guidage intuitif de l'utilisateur via un grand écran tactile permet une configuration rapide sans connaissances approfondies. La station d'accueil disponible en option permet un travail entièrement autonome, y compris le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange de l'eau sale, le rinçage du réservoir et la recharge de la batterie lithium-fer-phosphate longue durée. Une tête de brossage à rouleaux assure le prébalayage et le brossage en un seul passage tandis que la brosse latérale intégrée rend inutile un nettoyage manuel des bords. Des capteurs et des logiciels performants garantissent en outre une navigation fiable, une prévention sûre des collisions et le contournement des obstacles. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA BR 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés dans le portail web associé.