Schrob-/zuigmachine KIRA BR50
Efficiënt, tijdbesparend, eenvoudig, veilig, flexibel – op verzoek volledig autonoom: de KIRA B 50 biedt een rendabele oplossing voor de vloerreiniging van middelgrote tot grote oppervlakken
De Kärcher KIRA B 50 reinigingsrobot vormt een praktische aanvulling op elk schoonmaakteam. Op een intelligente en autonome wijze, gecombineerd met de volledige functionaliteit van een schrobzuigmachine, verzorgt de robot de efficiënte vloerreiniging van middelgrote tot grote oppervlakken met consistente resultaten, waardoor het schoonmaakpersoneel wordt ontlast en zich kan concentreren op complexere taken. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface met een groot touchdisplay kan de robot snel en zonder specialistische kennis worden ingesteld. Het optionele dockingstation maakt volledig autonoom werken mogelijk, inclusief het vullen met schoon water, het legen van vuil water, het spoelen van de tank en het opladen van de duurzame lithium-ijzerfosfaatbatterij. De walsborstelkop veegt en schrobt in één enkele werkgang, terwijl de geïntegreerde zijborstel handmatige randreiniging overbodig maakt. Hoogwaardige sensoren en geavanceerde software garanderen een betrouwbare navigatie, waarbij botsingen veilig worden voorkomen en obstakels moeiteloos worden omzeild. Ten behoeve van documentatie en monitoring verstuurt de KIRA B 50 statusberichten naar mobiele apparaten en stelt de robot gedetailleerde reinigingsrapporten op in het bijbehorende webportaal.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bediening
- Overzichtelijke, veilige bediening van alle apparaatfuncties via het touchdisplay.
- Stap-voor-stap gebruikersbegeleiding voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
- Eenvoudige instelling en eenvoudig gebruik van de robot zonder kennis van zaken.
Robuuste en betrouwbare navigatie
- Krachtige sensoren met 360° detectie van de omgeving en zijdelingse bewaking.
- Veilige vermijding van botsingen en obstakelgeleiding.
- Intelligente manoeuvres voor vrij rijden in geval van blokkades.
Dockingstation (optioneel)
- Maakt volledig autonome werking mogelijk.
- De robot kan autonoom water bijvullen, vuil water legen, de vuilwatertank spoelen en de batterij opladen
- Optionele accessoire, de robot kan ook worden bediend zonder het dockingstation.
Veiligheidsgecertificeerd
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, vallen en mensen.
- Veiligheidsgecertificeerd volgens IEC 63327.
- Geschikt voor gebruik in gebieden met druk verkeer.
Snel aanleren van autonome routes
- Intuïtief inleren van reinigingsroutes.
- Teach & Repeat-functie voor het handmatig inleren van nauwkeurige routes in krappe ruimtes.
- Smart Fill-functie voor autonome routeplanning van grote open ruimtes.
Intuïtieve routebewerking
- Alle reinigingsparameters kunnen eenvoudig worden aangepast na het aanmaken van de route.
- Aanmaken van gekoppelde reinigingsroutes.
- No-go zones, speed filters, no-clean zones, horn zones en interactiezones toevoegen.
Webportaal
- Externe toegang tot gedetailleerde informatie via Kärcher Equipment Management.
- Inclusief schoonmaakrapporten, meldingen, apparaatstatus en meer
- Verstuurt meldingen en statusberichten naar mobiele apparaten
Geïntegreerde zijborstel
- Maakt grondige reiniging tot aan de rand mogelijk.
- Transporteert vuil direct in het reinigingskanaal.
- Reduceert extra handwerk tot een minimum.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1600
|Vermogen tractiemotor (W)
|560
|Vermogen turbine (W)
|630
|Vermogen borstelmotor (W)
|600
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Borsteldruk (g/cm²)
|80
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Werkbreedte zuigen (mm)
|750
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Reinigingsmiddelentank (l)
|5
|Vuilcontainer (l)
|2
|Theoretische oppervlakteprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 2365
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 1830
|Stroomsoort (V)
|24
|Aantal batterijen
|2
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij Voltage/ Capaciteit (V/Ah)
|24 / 180
|Looptijd batterij (u)
|Ongev. 4
|Oplaadtijd batterij (u)
|max. 5,8
|Snelheid, Autonoom (km/u)
|max. 4,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Breedte gangpad draaicirkel, autonoom (m)
|1,5
|Stijgingspercentage (%)
|max. 6
|Breedte gangpad, autonoom (m)
|min. 0,9
|Software-updates beschikbaar tot
|2033-01-01
|Gewicht, leeg (kg)
|228
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|243,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|254,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Inbegrepen bij levering
- Batterij en lader
- Zuigbalk incl.
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zijbezems
- Zwaailicht
Uitvoering
- Type zuigstrips: Olie-bestendig
- DOSE
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot, high-definition aanraak scherm
- Docking-compatibel
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- Automatisch voorvegen
- met manuele aandrijving
- Ramp-modus
- Eenvoudige en intuïtieve instelling zonder nood aan experten kennis
- Performante sensoren
- obstakel- en crashdetectie
- autonoom slingeren bij het tegenkomen van hindernissen
- Veiligheid gecerifieerd voor openbare ruimtes
- het aanmaken van reinigingsrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Planningsfunctie
- Auto-Fill
- Gekleurde lichten om gedrag en status van de robot weer te geven
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Onderdruksensor voor het detecteren van blokkades
- Detectie van lege reinigingsmiddeltank.
- Communicatie-interface: VDA 5050
- Dosering van reinigingsmiddel
Videos
Toepassingen
- Middelgrote tot grote oppervlakken met harde of veerkrachtige vloerbedekkingen
- Kan worden gebruikt op plaatsen met beperkte ruimte, maar ook in open ruimten
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimten
- Ideaal in winkels, de gezondheidszorg en openbare instellingen
- Kan worden gebruikt in transport, industrie en schoonmaak van gebouwen