De Kärcher KIRA B 50 reinigingsrobot vormt een praktische aanvulling op elk schoonmaakteam. Op een intelligente en autonome wijze, gecombineerd met de volledige functionaliteit van een schrobzuigmachine, verzorgt de robot de efficiënte vloerreiniging van middelgrote tot grote oppervlakken met consistente resultaten, waardoor het schoonmaakpersoneel wordt ontlast en zich kan concentreren op complexere taken. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface met een groot touchdisplay kan de robot snel en zonder specialistische kennis worden ingesteld. Het optionele dockingstation maakt volledig autonoom werken mogelijk, inclusief het vullen met schoon water, het legen van vuil water, het spoelen van de tank en het opladen van de duurzame lithium-ijzerfosfaatbatterij. De walsborstelkop veegt en schrobt in één enkele werkgang, terwijl de geïntegreerde zijborstel handmatige randreiniging overbodig maakt. Hoogwaardige sensoren en geavanceerde software garanderen een betrouwbare navigatie, waarbij botsingen veilig worden voorkomen en obstakels moeiteloos worden omzeild. Ten behoeve van documentatie en monitoring verstuurt de KIRA B 50 statusberichten naar mobiele apparaten en stelt de robot gedetailleerde reinigingsrapporten op in het bijbehorende webportaal.