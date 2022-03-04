Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude

Les nettoyeurs haute pression nettoient encore mieux à l'eau chaude avec la même pression. Outre de meilleurs résultats et des temps de nettoyage et de séchage plus rapides, une réduction mesurable des germes peut être obtenue avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude. Grâce au mode vapeur, les surfaces sensibles peuvent même être nettoyées en douceur à des températures allant jusqu'à 155 °C. Les appareils permettent ainsi une réduction de la pression de travail, du temps nécessaire et de la quantité de détergent à utiliser. Le nettoyage à l'eau chaude offre un certain nombre d'avantages et diverses options pour optimiser le processus de nettoyage.

Nettoyage avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher

Encore plus efficace avec l'eau chaude

Les nettoyeurs haute pression sont une valeur sûre en matière de nettoyage et de propreté efficaces. Par rapport aux méthodes sans pression, ils se caractérisent par une consommation d'eau réduite et une puissance de nettoyage supérieure. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude offrent même plus d'avantages en produisant de l'eau chaude jusqu'à 80 °C pour venir à bout des saletés tenaces encore plus rapidement et plus efficacement. Pour les utilisateurs professionnels, la combinaison de l'eau chaude et de la haute pression offre surtout, et en plus d'avantages évidents tels que moins voire pas de produits de nettoyage et des temps de séchage plus courts, une plus grande rentabilité.

Nettoyeur haute pression à eau chaude dans le bâtiment

Les avantages du nettoyage haute pression à l'eau chaude en bref

  • Fragmentation plus efficace des résidus de lubrifiant
  • Nettoyage plus rapide et coûts de main-d'œuvre réduits
  • Action de réduction des germes et inactivation de virus
  • Temps de séchage réduit
  • Utilisation de détergents nettement réduite
  • Protection des surfaces sensibles et effet de nettoyage identique à basse pression effective

Nombreux avantages : nettoyage plus rapide et plus efficace avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude

Nettoyage du compartiment moteur avec un nettoyeur haute pression à eau chaude

L'utilisation de nettoyeurs haute pression à eau chaude accélère jusqu'à 35 % le nettoyage par rapport aux appareils à eau froide, notamment grâce à la rapidité de séchage des surfaces propres.

L'énergie thermique est un facteur essentiel qui a un effet durable et accélère les processus de nettoyage. Ce n'est pas pour rien que la température, en plus de la mécanique, du détergent et du temps, est l'un des quatre paramètres qui se conditionnent mutuellement et, selon le cercle de Sinner (mécanisme d'action pour décrire les processus de nettoyage), qui déterminent le succès d'un procédé de nettoyage.

L'apport de chaleur garantit que la saleté et les résidus de lubrifiant se décomposent plus rapidement : chaque augmentation de température de 10 °C accélère les processus chimiques et réduit ainsi de moitié le temps de réaction. Les huiles, les graisses ou la suie fondent sous les effets de la chaleur et peuvent être éliminées plus facilement. L'eau chaude accélère l'émulsion des huiles et des graisses.

Différentes applications pratiques - des ateliers ou des entreprises artisanales aux grandes entreprises industrielles - montrent que l'utilisation d'eau chaude peut réduire la durée totale du nettoyage jusqu'à 35 %. Cela signifie des coûts de main d'œuvre moins élevés.

Un autre facteur important lors de l'utilisation de nettoyeurs haute pression à eau chaude est le séchage plus rapide. Les surfaces nettoyées à l'eau chaude plutôt qu'à l'eau froide restent légèrement chaudes et sèchent généralement plus rapidement.

Temps de séchage réduit

Là où les appareils à eau froide conventionnels n'obtiennent le résultat souhaité qu'avec le bon détergent, les appareils à eau chaude agissent plus rapidement. Comme la saleté tenace - jusqu'aux résidus de graisse, de résine ou d'huile incrustés - peut généralement être éliminée avec de l'eau chaude, il faut utiliser beaucoup moins de produit de nettoyage. Souvent, il est même possible de s'en passer complètement. C'est bon pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille de l'utilisateur.

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont également indiqués pour assurer une hygiène irréprochable et éliminer les micro-organismes et les germes. Le secteur alimentaire – de la boucherie-charcuterie artisanale à la production à l'échelle industrielle – n'est pas le seul concerné ; dans le monde agricole aussi par exemple, les élevages ou les manèges de traite requièrent une propreté parfaite.

La combinaison de la haute pression et d'une eau chauffée jusqu'à 85 °C assure une nette diminution de la contamination. Souvent, seule la réduction des germes obtenue sans désinfectant suffit à satisfaire aux exigences réelles en matière d’hygiène. Contrairement à l'utilisation d'eau froide, le nettoyage à l'eau chaude n'abaisse pas la température de base dans la pièce. Cela n'est pas anodin en agriculture, par exemple lorsque les jeunes bovins sont en stabulation, et c'est un critère vital pour les poussins, car ils sont particulièrement sensibles aux températures trop basses.

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude permettent d'effectuer des tâches de nettoyage très exigeantes qui ne pourraient être maîtrisées avec de l'eau, des détergents et des balais manuels seuls. Lors de l'utilisation du mode vapeur avec de la vapeur jusqu'à 155 °C, même les saletés les plus tenaces peuvent être décollées - et ce en douceur, généralement sans détergent. Ce processus est idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles, car la pleine puissance de nettoyage est obtenue avec une pression de travail nettement inférieure et moins d'eau. Le mode vapeur est particulièrement respectueux de l'environnement et convient à l'élimination des masses bitumineuses, des peintures, des dépôts de suie, des lichens et des algues. Une consommation d'eau réduite signifie également moins d'eaux usées.

L'avantage le plus important des nettoyeurs haute pression à eau chaude est leur meilleure rentabilité. Elle concerne surtout les utilisations industrielles régulières : plus l'appareil est utilisé longtemps et souvent, plus l'avantage en termes de coût est important. Le prix d'achat d'un nettoyeur haute pression à eau chaude est bien le double de celui d'un appareil à eau froide avec une pression et un débit comparables. Cependant, cet effort est rapidement rentabilisé par une baisse des coûts de main d'œuvre et d'exploitation.

La raison du prix d'achat plus élevé est la technologie plus complexe, notamment avec le brûleur. La consommation d'énergie plus élevée due au système de chauffage doit également être prise en compte dans les frais d'entretien. Cependant, ces deux postes de coûts sont rapidement compensés par le potentiel d'économies élevé qu'offrent les appareils à eau chaude. Cela commence par les frais d'entretien, où le coût de l'énergie de chauffage est rapidement compensé par la grande quantité d'eau et de nettoyant économisée. Un facteur clé dans le calcul de la rentabilité est le temps de nettoyage réduit de 35 % grâce à l'eau chaude. Cela a un impact sur les coûts de main d'œuvre qui, sur toute la durée de vie d'un nettoyeur haute pression à usage commercial, constituent un multiple des coûts d'acquisition et d'exploitation.

Avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude, il est possible de se débarrasser des mauvaises herbes de manière durable. Le principe du désherbage thermique est un processus doux pour l'environnement et les surfaces et repose sur une règle biochimique de base : la plupart des protéines se dénaturent à partir d'une température d'environ 42 °C. Cela signifie que les protéines changent, se brisent et ne peuvent plus remplir leurs fonctions. La chaleur nécessaire à cet effet peut également être générée avec des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Le désherbage à l'eau chaude est la seule méthode sans produits chimiques qui parvient néanmoins à atteindre les racines.

Fonctionnement du nettoyeur haute pression à eau chaude

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude peuvent augmenter la température de l'eau d'environ 12 à 155 °C en mode vapeur. Avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude, l'eau est mise à température dans une cuve à brûleur avec un serpentin double, qui se distingue par sa conception compacte et sa puissance de chauffage élevée. Le brûleur à faible teneur en polluants peut fonctionner avec du biodiesel ordinaire. En option, il existe également des appareils avec chauffe-eau électrique. Ils sont utilisés là où l'absence totale d'émissions de gaz d'échappement est requise - par exemple dans les cuisines collectives, les piscines ou d'autres espaces clos. À plein débit et à la pression de service maximale, l'eau haute pression est chauffée à un maximum de 85 °C.

En réduisant la quantité d'eau, de la vapeur jusqu'à 155 °C peut être générée dans le serpentin de chauffage, activant ainsi un mode vapeur particulièrement respectueux de la surface et intensif. 

Nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher

Nettoyeurs haute pression à eau chaude pour le nettoyage et la désinfection des grandes surfaces

Le nettoyage intensif et minutieux avec des nettoyeurs haute pression assure un niveau d'hygiène élevé. Ils ne servent pas qu'à atteindre des endroits difficiles d'accès manuellement, comme les crevasses et les fissures. Ils aident également à nettoyer et à désinfecter des grandes surfaces, telles que plafonds, murs et sols, et peuvent lutter efficacement contre les germes, les bactéries et les virus.

L'utilisation de détergents et de désinfectants joue un rôle important dans les processus de nettoyage. Ce que peu de gens savent : l'eau chaude contribue également de façon importante à la lutte contre les agents pathogènes. La température de l'eau utilisée avec les nettoyeurs haute pression a de grands effets sur la réduction des germes, des colonies virales et bactériennes : la combinaison de la haute pression et de l'eau atteignant jusqu'à 85 °C permet de diminuer considérablement la contamination. Souvent, seule la réduction des germes obtenue sans désinfectant suffit à satisfaire aux exigences en matière d’hygiène. Afin de renforcer l'efficacité de l'eau chaude, l'ajout de désinfectant dans le nettoyeur haute pression est recommandé.

Nettoyage avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher

Produits adaptés à votre domaine d'application

Nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher de gamme Compact

Nettoyeur haute pression à eau chaude de gamme Compact

Nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher de gamme Medium

Nettoyeur haute pression à eau chaude de gamme Medium

Nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher de gamme Super

Nettoyeur haute pression à eau chaude de gamme Super

Nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque Kärcher

Nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque

Nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher de gamme Upright

Nettoyeur haute pression à eau chaude de gamme Upright

Nettoyeur haute pression à eau chaude avec moteur thermique Kärcher

Nettoyeur haute pression à eau chaude avec moteur thermique