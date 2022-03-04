Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude
Les nettoyeurs haute pression nettoient encore mieux à l'eau chaude avec la même pression. Outre de meilleurs résultats et des temps de nettoyage et de séchage plus rapides, une réduction mesurable des germes peut être obtenue avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude. Grâce au mode vapeur, les surfaces sensibles peuvent même être nettoyées en douceur à des températures allant jusqu'à 155 °C. Les appareils permettent ainsi une réduction de la pression de travail, du temps nécessaire et de la quantité de détergent à utiliser. Le nettoyage à l'eau chaude offre un certain nombre d'avantages et diverses options pour optimiser le processus de nettoyage.
Encore plus efficace avec l'eau chaude
Les nettoyeurs haute pression sont une valeur sûre en matière de nettoyage et de propreté efficaces. Par rapport aux méthodes sans pression, ils se caractérisent par une consommation d'eau réduite et une puissance de nettoyage supérieure. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude offrent même plus d'avantages en produisant de l'eau chaude jusqu'à 80 °C pour venir à bout des saletés tenaces encore plus rapidement et plus efficacement. Pour les utilisateurs professionnels, la combinaison de l'eau chaude et de la haute pression offre surtout, et en plus d'avantages évidents tels que moins voire pas de produits de nettoyage et des temps de séchage plus courts, une plus grande rentabilité.
Les avantages du nettoyage haute pression à l'eau chaude en bref
- Fragmentation plus efficace des résidus de lubrifiant
- Nettoyage plus rapide et coûts de main-d'œuvre réduits
- Action de réduction des germes et inactivation de virus
- Temps de séchage réduit
- Utilisation de détergents nettement réduite
- Protection des surfaces sensibles et effet de nettoyage identique à basse pression effective
Nombreux avantages : nettoyage plus rapide et plus efficace avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude
Fonctionnement du nettoyeur haute pression à eau chaude
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude peuvent augmenter la température de l'eau d'environ 12 à 155 °C en mode vapeur. Avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude, l'eau est mise à température dans une cuve à brûleur avec un serpentin double, qui se distingue par sa conception compacte et sa puissance de chauffage élevée. Le brûleur à faible teneur en polluants peut fonctionner avec du biodiesel ordinaire. En option, il existe également des appareils avec chauffe-eau électrique. Ils sont utilisés là où l'absence totale d'émissions de gaz d'échappement est requise - par exemple dans les cuisines collectives, les piscines ou d'autres espaces clos. À plein débit et à la pression de service maximale, l'eau haute pression est chauffée à un maximum de 85 °C.
En réduisant la quantité d'eau, de la vapeur jusqu'à 155 °C peut être générée dans le serpentin de chauffage, activant ainsi un mode vapeur particulièrement respectueux de la surface et intensif.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude pour le nettoyage et la désinfection des grandes surfaces
Le nettoyage intensif et minutieux avec des nettoyeurs haute pression assure un niveau d'hygiène élevé. Ils ne servent pas qu'à atteindre des endroits difficiles d'accès manuellement, comme les crevasses et les fissures. Ils aident également à nettoyer et à désinfecter des grandes surfaces, telles que plafonds, murs et sols, et peuvent lutter efficacement contre les germes, les bactéries et les virus.
L'utilisation de détergents et de désinfectants joue un rôle important dans les processus de nettoyage. Ce que peu de gens savent : l'eau chaude contribue également de façon importante à la lutte contre les agents pathogènes. La température de l'eau utilisée avec les nettoyeurs haute pression a de grands effets sur la réduction des germes, des colonies virales et bactériennes : la combinaison de la haute pression et de l'eau atteignant jusqu'à 85 °C permet de diminuer considérablement la contamination. Souvent, seule la réduction des germes obtenue sans désinfectant suffit à satisfaire aux exigences en matière d’hygiène. Afin de renforcer l'efficacité de l'eau chaude, l'ajout de désinfectant dans le nettoyeur haute pression est recommandé.
