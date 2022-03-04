Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude

L'avantage le plus important des nettoyeurs haute pression à eau chaude est leur meilleure rentabilité. Elle concerne surtout les utilisations industrielles régulières : plus l'appareil est utilisé longtemps et souvent, plus l'avantage en termes de coût est important. Le prix d'achat d'un nettoyeur haute pression à eau chaude est bien le double de celui d'un appareil à eau froide avec une pression et un débit comparables. Cependant, cet effort est rapidement rentabilisé par une baisse des coûts de main d'œuvre et d'exploitation.

La raison du prix d'achat plus élevé est la technologie plus complexe, notamment avec le brûleur. La consommation d'énergie plus élevée due au système de chauffage doit également être prise en compte dans les frais d'entretien. Cependant, ces deux postes de coûts sont rapidement compensés par le potentiel d'économies élevé qu'offrent les appareils à eau chaude. Cela commence par les frais d'entretien, où le coût de l'énergie de chauffage est rapidement compensé par la grande quantité d'eau et de nettoyant économisée. Un facteur clé dans le calcul de la rentabilité est le temps de nettoyage réduit de 35 % grâce à l'eau chaude. Cela a un impact sur les coûts de main d'œuvre qui, sur toute la durée de vie d'un nettoyeur haute pression à usage commercial, constituent un multiple des coûts d'acquisition et d'exploitation.