Voordelen van warmwater-hogedrukreinigers

Met warm water reinigen hogedrukreinigers - bij een gelijkblijvende druk - nog beter. Naast betere resultaten en een snellere reinigings- en droogtijd wordt met de warmwater-hogedrukreiniger eveneens een meetbare reductie van kiemen bereikt. Als de stoomstand wordt ingeschakeld kunnen zelfs kwetsbare oppervlakken tot 155 °C voorzichtig worden gereinigd. Bovendien maken de apparaten een verlaging van de werkdruk, een vermindering van de benodigde tijd en hoeveelheid te gebruiken reinigingsmiddelen mogelijk. De reiniging met warm water biedt hierdoor enkele voordelen en verschillende mogelijkheden om de reiniging te optimaliseren.

Nog effectiever met warm water

Hogedrukreinigers zijn een constante factor als het écht schoon en hygiënisch moet zijn. Ze onderscheiden zich ten opzichte van processen zonder druk door een laag waterverbruik en hoge reinigingskracht. Nog meer voordelen bieden de verwarmde hogedrukreinigers, die warm water tot 80 °C leveren en hardnekkige verontreinigen nog sneller en effectiever te lijf gaan. De combinatie van warm water en hoge druk zorgt bij zakelijke gebruikers, naast de duidelijke voordelen van minder of geen reinigingsmiddelen en kortere droogtijden, vooral voor meer rendabiliteit.

Voordelen van warmwater-hogedrukreinigers in één oogopslag

  • Effectief afbreken van resten smeermiddelen
  • Kortere reinigingstijden en besparing op loonkosten
  • Kiemverlagende werking en deactivering van virussen
  • Kortere droogtijd
  • Duidelijk lager verbruik van reinigingsmiddelen
  • Kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig gereinigd en met een lagere werkdruk wordt toch hetzelfde reinigingsresultaat bereikt

Vele voordelen: snellere en efficiëntere reiniging met warmwater-hogedrukreinigers

Het gebruik van warmwater-hogedrukreinigers versnelt de reiniging tot wel 35% ten opzichte van de reiniging met koudwaterapparatuur en dan vooral vanwege het snellere droogproces.

Thermische-energie is een belangrijke factor die het reinigingsproces duurzaam beïnvloedt en versnelt. Niet voor niets is de temperatuur naast de mechanische, reinigingsmiddelen en tijd factor, een van de vier parameters die onderling afhankelijk zijn en, volgens de cirkel van Sinner (werkingsmechanisme voor het beschrijven van reinigingsprocessen), bepalend zijn voor het succes van een reinigingsprocedure.

Het toedienen van warmte zorgt voor het sneller afbreken van vuil- en smeermiddelenresten: elke verhoging van de temperatuur met 10 °C versnelt daarbij de chemische processen en halveert zo de reactietijd. Olie, vet of roet worden door het toedienen van warmte vloeibaar en kunnen gemakkelijker worden verwijderd. Ook het emulgeren van oliën en vetten wordt door het warme water versneld.

Verschillende toepassingen in de praktijk - van werkplaats of atelier tot grote industriële bedrijven - tonen aan dat de volledige reinigingstijd bij het gebruik van warm water tot wel 35% vermindert. Dit betekent lagere loonkosten.

Een belangrijke factor bij het gebruik van verwarmde hogedrukreinigers is ook de snelle droging. Oppervlakken die met warm in plaats van koud water worden gereinigd, blijven enigszins warm en drogen in de regel wat sneller.

Waar de traditionele koudwaterapparatuur de juiste reinigingsmiddelen nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken, gaat dit bij warmwaterapparaten duidelijk sneller. Hardnekkige verontreinigingen, zelfs aangekoekte vet-, hars- en olieresten, komen meestal al los door warm water te gebruiken, zodat er aanzienlijk minder reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden. Vaak is het zelfs helemaal niet nodig. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de gebruiker.

Verwarmde hogedrukreinigers zijn ook bijzonder geschikt op plaatsen waar de hoogste mate van hygiëne vereist is en micro-organismen en kiemen bij de reiniging alle aandacht krijgen. Dit geldt niet alleen voor de levensmiddelenbranche, van ambachtelijk slagersbedrijf tot industriële grootverwerker, maar ook voor de landbouw waar met name bij de jongveehouderij of melkbedrijven de hygiëne op nummer 1 moet staan.

Door de combinatie van hoge druk en het tot 85 °C verwarmde water wordt een duidelijke vermindering van de kiemvorming bereikt. Vaak is deze zonder desinfectiemiddelen bereikte kiemreductie voldoende om te voldoen aan de daadwerkelijk vereiste hygiëne-eisen. In tegenstelling tot het gebruik van koud water daalt door het gebruik van de warmwaterreiniging de luchttemperatuur in de ruimte niet. Dat is niet onbelangrijk in de landbouw, wanneer bijvoorbeeld jong vee net wordt gehuisvest. Dat is van vitaal belang voor onder andere kuikens, omdat zij heel gevoelig zijn voor te lage temperaturen.

Met verwarmde hogedrukreinigers kunnen bijzonder uitdagende reinigingstaken worden uitgevoerd, die alleen met water, reinigingsmiddel en handmatig schrobben niet uit te voeren zijn. Bij gebruikmaking van de stoomstand met tot 155 °C hete stoom kunnen zelfs de hardnekkigste verontreinigingen worden verwijderd, en wel op delicate wijze, vaak zonder reinigingsmiddelen. Deze procedure is bijzonder geschikt voor een zorgvuldige reiniging van kwetsbare oppervlakken, omdat hier de volledige reinigingskracht wordt bereikt met een aanzienlijk lagere werkdruk en minder water. De stoomstand is bijzonder milieuvriendelijk en uitermate geschikt voor het verwijderen van bitumen lagen, verflagen, roetaanslag, korstmossen en algen. Een lager waterverbruik betekent ook minder afvalwater.

Het belangrijkste voordeel van de warmwater-hogedrukreiniging is de hoge rendabiliteit. Dat blijkt vooral bij regelmatig commercieel gebruik: hoe langer en vaker het apparaat wordt gebruikt, hoe meer de besparingen opvallen. Wel is het zo dat de aanschafprijs van een verwarmde hogedrukreiniger ongeveer het dubbele is van een koudwaterapparaat met vergelijkbare druk- en debietprestaties. Dit wordt echter snel gecompenseerd door de lagere loon- en bedrijfskosten.

De hogere prijs is te wijten aan de complexere techniek en dan vooral de extra brander. Ook bij de onderhoudskosten moet rekening worden gehouden met het hogere energieverbruik dat ontstaat door het verwarmingssysteem. Deze beide kostenposten worden echter al snel gecompenseerd door de hogere besparingen die de warmwaterapparatuur biedt. Het begint bij de onderhoudskosten, waar de energiekosten voor het verwarmen door de grote hoeveelheid water- en reinigingsmiddelenbesparing al snel worden terugverdiend. Een belangrijke factor bij de rendabiliteitsberekening zijn de ca. 35% kortere reinigingstijden die met warm water worden bereikt. Deze doen de loonkosten, die over de gehele levensduur van een commercieel gebruikte hogedrukreiniger een veelvoud van de aanschaf- en gebruikskosten uitmaken, aanzienlijk dalen.

Met warmwater-hogedrukreinigers is het mogelijk om onkruid milieuvriendelijk te verwijderen. Het principe van de thermische onkruidverdelging is een zorgvuldig proces voor het milieu en de oppervlakken en berust op een biochemische basisregel: de meeste eiwitten denatureren vanaf een temperatuur van circa 42 °C. Dat betekent dat de eiwitten veranderen, afbreken en hun taak niet langer kunnen uitvoeren. De daarvoor vereiste warmte kan ook worden bereikt met een warmwater-hogedrukreiniger. De onkruidbestrijding met warm water is de enige methode zonder chemische middelen die ook de wortels bereikt.

Werking warmwater-hogedrukreiniger

Warmwater-hogedrukreinigers kunnen de watertemperatuur van ca. 12 °C in de stoomstand tot wel 155 °C verhogen. Het water in de verwarmde hogedrukreinigers wordt op temperatuur gebracht in een branderketel met dubbel verwarmingsspiraal, die zich onderscheidt door een compacte bouwwijze en hoge warmteopbrengst. De brander, die weinig schadelijke stoffen bevat, kan worden gebruikt met standaard biodiesel. Het is ook mogelijk om te kiezen voor apparaten met een elektrische boiler. Zij worden gebruikt op plaatsen waar totaal geen afvoergas mag ontstaan, bijv. in grootkeukens, zwembaden of andere gesloten ruimtes. Bij volledige aanvoer en maximale werkdruk wordt het hogedrukwater tot max. 85 °C verwarmd.

Door de hoeveelheid water te beperken, kan in de verwarmingsslang hete stoom van 155 °C worden geproduceerd waardoor de bijzonder oppervlakkenveilige en intensieve stoomstand wordt geactiveerd.

Warmwater-hogedrukreiniger voor het reinigen en desinfecteren van grote oppervlakken

De intensieve en uiterst zorgvuldige reiniging met hogedrukreinigers maakt het mogelijk om een zeer hoge hygiënestandaard te bereiken. Het is niet alleen mogelijk om hiermee plaatsen te bereiken, die met de hand moeilijk te bereiken zijn, zoals kieren en scheuren. Ze zijn vooral handig bij het reinigen en desinfecteren van grote oppervlakken als plafonds, wanden en vloeren en kunnen kiemen, bacteriën en virussen effectief bestrijden.

Het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen speelt bij de reinigingsprocessen vaak een belangrijke rol. Wat velen echter niet weten: ook heet water levert een wezenlijke bijdrage aan het bestrijden van ziekteverwekkers. Zo heeft de watertemperatuur bij gebruik van hogedrukreinigers een groot effect op de vermindering van kiemen, virussen- en bacteriënkolonies: door de combinatie van hoge druk en het tot 85 °C verwarmde water wordt een duidelijke vermindering van de kiemvorming bereikt. Vaak is deze zonder desinfectiemiddelen bereikte kiemreductie voldoende om te voldoen aan de hygiëne-eisen. Om de werking van warm water te ondersteunen wordt het gebruik van desinfectiemiddelen met de hogedrukreiniger aanbevolen.

Kärcher warmwater-hogedrukreinigers

De juiste producten voor al je toepassingen

Warmwater-hogedrukreinigers Compactklasse

Warmwater-hogedrukreinigers Middenklasse

Warmwater-hogedrukreinigers Superklasse

Warmwater-hogedrukreinigers Trailer

Warmwater-hogedrukreinigers Upright-klasse

Warmwater-hogedrukreinigers met verbrandingsmotor