Voordelen van warmwater-hogedrukreinigers
Met warm water reinigen hogedrukreinigers - bij een gelijkblijvende druk - nog beter. Naast betere resultaten en een snellere reinigings- en droogtijd wordt met de warmwater-hogedrukreiniger eveneens een meetbare reductie van kiemen bereikt. Als de stoomstand wordt ingeschakeld kunnen zelfs kwetsbare oppervlakken tot 155 °C voorzichtig worden gereinigd. Bovendien maken de apparaten een verlaging van de werkdruk, een vermindering van de benodigde tijd en hoeveelheid te gebruiken reinigingsmiddelen mogelijk. De reiniging met warm water biedt hierdoor enkele voordelen en verschillende mogelijkheden om de reiniging te optimaliseren.
Nog effectiever met warm water
Hogedrukreinigers zijn een constante factor als het écht schoon en hygiënisch moet zijn. Ze onderscheiden zich ten opzichte van processen zonder druk door een laag waterverbruik en hoge reinigingskracht. Nog meer voordelen bieden de verwarmde hogedrukreinigers, die warm water tot 80 °C leveren en hardnekkige verontreinigen nog sneller en effectiever te lijf gaan. De combinatie van warm water en hoge druk zorgt bij zakelijke gebruikers, naast de duidelijke voordelen van minder of geen reinigingsmiddelen en kortere droogtijden, vooral voor meer rendabiliteit.
Voordelen van warmwater-hogedrukreinigers in één oogopslag
- Effectief afbreken van resten smeermiddelen
- Kortere reinigingstijden en besparing op loonkosten
- Kiemverlagende werking en deactivering van virussen
- Kortere droogtijd
- Duidelijk lager verbruik van reinigingsmiddelen
- Kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig gereinigd en met een lagere werkdruk wordt toch hetzelfde reinigingsresultaat bereikt
Vele voordelen: snellere en efficiëntere reiniging met warmwater-hogedrukreinigers
Werking warmwater-hogedrukreiniger
Warmwater-hogedrukreinigers kunnen de watertemperatuur van ca. 12 °C in de stoomstand tot wel 155 °C verhogen. Het water in de verwarmde hogedrukreinigers wordt op temperatuur gebracht in een branderketel met dubbel verwarmingsspiraal, die zich onderscheidt door een compacte bouwwijze en hoge warmteopbrengst. De brander, die weinig schadelijke stoffen bevat, kan worden gebruikt met standaard biodiesel. Het is ook mogelijk om te kiezen voor apparaten met een elektrische boiler. Zij worden gebruikt op plaatsen waar totaal geen afvoergas mag ontstaan, bijv. in grootkeukens, zwembaden of andere gesloten ruimtes. Bij volledige aanvoer en maximale werkdruk wordt het hogedrukwater tot max. 85 °C verwarmd.
Door de hoeveelheid water te beperken, kan in de verwarmingsslang hete stoom van 155 °C worden geproduceerd waardoor de bijzonder oppervlakkenveilige en intensieve stoomstand wordt geactiveerd.
Warmwater-hogedrukreiniger voor het reinigen en desinfecteren van grote oppervlakken
De intensieve en uiterst zorgvuldige reiniging met hogedrukreinigers maakt het mogelijk om een zeer hoge hygiënestandaard te bereiken. Het is niet alleen mogelijk om hiermee plaatsen te bereiken, die met de hand moeilijk te bereiken zijn, zoals kieren en scheuren. Ze zijn vooral handig bij het reinigen en desinfecteren van grote oppervlakken als plafonds, wanden en vloeren en kunnen kiemen, bacteriën en virussen effectief bestrijden.
Het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen speelt bij de reinigingsprocessen vaak een belangrijke rol. Wat velen echter niet weten: ook heet water levert een wezenlijke bijdrage aan het bestrijden van ziekteverwekkers. Zo heeft de watertemperatuur bij gebruik van hogedrukreinigers een groot effect op de vermindering van kiemen, virussen- en bacteriënkolonies: door de combinatie van hoge druk en het tot 85 °C verwarmde water wordt een duidelijke vermindering van de kiemvorming bereikt. Vaak is deze zonder desinfectiemiddelen bereikte kiemreductie voldoende om te voldoen aan de hygiëne-eisen. Om de werking van warm water te ondersteunen wordt het gebruik van desinfectiemiddelen met de hogedrukreiniger aanbevolen.