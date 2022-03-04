Voordelen van warmwater-hogedrukreinigers

Het gebruik van warmwater-hogedrukreinigers versnelt de reiniging tot wel 35% ten opzichte van de reiniging met koudwaterapparatuur en dan vooral vanwege het snellere droogproces.

Thermische-energie is een belangrijke factor die het reinigingsproces duurzaam beïnvloedt en versnelt. Niet voor niets is de temperatuur naast de mechanische, reinigingsmiddelen en tijd factor, een van de vier parameters die onderling afhankelijk zijn en, volgens de cirkel van Sinner (werkingsmechanisme voor het beschrijven van reinigingsprocessen), bepalend zijn voor het succes van een reinigingsprocedure.