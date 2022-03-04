Nettoyer la cuisine

Nettoyage et désinfection selon l'HACCP*

Afin de pouvoir préparer des aliments irréprochables d'un point de vue hygiénique, la cuisine et les pièces associées (espaces de stockage, appareils de refroidissement) ainsi que les équipements existants doivent être maintenus propres par un nettoyage minutieux et, si nécessaire, une désinfection. Les différents espaces et appareils ayant des intervalles de nettoyage différents, il est nécessaire d'établir un plan de nettoyage à suspendre bien en vue dans la zone à nettoyer. Ce plan doit afficher en détail les points suivants,

quoi (appareils, surfaces, sols)

quand (après utilisation, chaque jour, chaque semaine)

comment (détergents et dosage),

qui (employé responsable) est chargé du nettoyage.

Une fois réalisés, les travaux doivent être documentés dans un compte rendu signé afin d'en permettre le contrôle. Il est à noter que le nettoyage et la désinfection sont deux processus distincts.

Le nettoyage consiste à éliminer les saletés, c'est-à-dire les substances indésirables, y compris les restes de produits, les micro-organismes ainsi que les résidus de détergents et de désinfectants.

La désinfection est un processus chimique et physique visant à tuer les micro-organismes à un niveau qui ne représente aucun danger, ni pour la santé, ni pour la qualité des aliments.

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point, un outil de qualité axé sur des mesures préventives, qui a été conçu pour la sécurité dans la production et la manipulation des aliments et sert à éviter les dangers pouvant entraîner des maladies ou des blessures pour les consommateurs.