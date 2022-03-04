Keuken reinigen

Reinigen en desinfecteren conform HACCP*

Om hygiënisch smetteloos levensmiddelen te kunnen produceren, moeten keuken en bijbehorende ruimtes (opslagruimtes, koelinrichtingen) alsmede aanwezige apparatuur schoon gehouden worden door zorgvuldige reiniging en eventuele desinfectie. Omdat de verschillende zones en apparatuur allemaal andere reinigingsintervallen hebben, moet een reinigingsschema worden gemaakt en zichtbaar worden opgehangen in de te reinigen zones. In dit schema moet precies worden vermeld:

wat (apparatuur, oppervlakken, vloeren)

wanneer (na gebruik, dagelijks, wekelijks)

waarmee (reinigingsmiddel en dosering),

en door wie (betreffende medewerker) moet worden gereinigd.

Uitgevoerde werkzaamheden moeten nauwkeurig in logboeken worden bijgehouden en door middel van handtekeningen controleerbaar worden vastgelegd, zodat verificatie mogelijk is. Houd er rekening mee dat reinigen en desinfecteren twee verschillende procedures zijn.

Reiniging is gericht op het verwijderen van vuil, dus alle ongewenste substanties waaronder productresten, micro-organismen en resten van reinigings- en desinfectiemiddelen.

Desinfectie omvat de chemische en fysische procedures voor het doden van micro-organismen op een niveau dat geen schade oplevert voor de gezondheid en evenmin de kwaliteit van de levensmiddelen beïnvloedt.

*HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point, een op preventieve maatregelen gericht kwaliteitstool, dat werd opgesteld voor de veiligheid in de productie en omgang met levensmiddelen en dat dient ter voorkoming van gevaren die kunnen leiden tot ziekte of letsel bij consumenten.