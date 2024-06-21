REMARQUABLEMENT ASTUCIEUX, PARFAITEMENT SÉCURISÉ
Les aspirateurs industriels ACD de Kärcher dotés d’une multitude de caractéristiques de sécurité élaborées satisfont aux dernières normes internationales selon
CEI 60335-2-69 – et par conséquent à toutes les exigences d’un ramassage fiable des poussières inflammables.
Conductivité
Le format conducteur permet de dissiper les charges électrostatiques et d’éviter que l’aspirateur industriel ne devienne lui-même une source d’inflammation.
La sécurité est entre autres garantie par des filtres conducteurs et la mise à la terre de l’ensemble de l’appareil : des roulettes jusqu’au câble d’alimentation en passant par les cuves et les joints. De plus, les aspirateurs ACD de Kärcher doivent être utilisés uniquement
avec des accessoires conducteurs.
Surveillance du débit volumique
Afin de prévenir les dépôts dangereux dans le flexible d’aspiration, les particules inflammables doivent être ramassées avec une
vitesse minimale de 20 m/s et acheminées dans la cuve en toute sécurité. À cet effet, les aspirateurs industriels ACD de Kärcher sont équipés d’une surveillance optique du débit volumique.
Classe de filtre
Pour que les aspirateurs industriels ACD puissent ramasser les poussières inflammables en toute sécurité, les appareils sont conçus au minimum selon la classe de poussière L. Les appareils dotés d’un
filtre H disposent d’un système de filtration à 2 niveaux qui offre une double sécurité et maximise la durée de vie du filtre H. Un impératif absolu pour les poussières H dangereuses.
Plus besoin d'aspirateur industriel ATEX avec l'aspirateur industriel ACD de Kärcher.
Avec les aspirateurs industriels ACD de Kärcher, vous êtes parfaitement équipé pour une large gamme d'applications - vous n'avez pas besoin d'une machine ATEX.
Poussières inflammables en zone ATEX 22 – accessoire à l’intérieur, aspirateur à l’extérieur
Avec les aspirateurs industriels ACD, le ramassage de particules inflammables se trouvant à l’intérieur d’une zone ATEX est possible sans problèmes. À cet effet, l’appareil est placé à l’extérieur et la poussière est aspirée avec l’accessoire à l’intérieur de la zone ATEX.
Dans de nombreux cas d’application, un appareil ACD est suffisant, les zones ATEX 22 étant généralement des espaces très limités.
Poussières inflammables en zone ATEX 22 – accessoire et aspirateur à l’intérieur
Le ramassage des poussières inflammables en zone ATEX ne pose aucun problème non plus : à cet effet, Kärcher propose des aspirateurs industriels pour atmosphères explosives. Afin de pouvoir ramasser les particules avec l’appareil et l’accessoire directement
dans une zone ATEX, un aspirateur industriel ATEX doit être utilisé.
Poussières inflammables hors zone ATEX 22 – accessoire et aspirateur à l’extérieur
Les aspirateurs industriels ACD de Kärcher pour un ramassage sécurisé et rentable des poussières in - flammables sont toujours un bon choix, y compris hors zone ATEX.
Ramassage sécurisé des particules inflammables
Les particules infimes d’une taille inférieure à 0,5 millimètre sont définies comme étant des poussières. Les poussières inflammables sont moins dangereuses
lorsqu’elles sont au repos. Mais lorsque ces fines particules sont déplacées et soulevées, le risque d’un coup de poussière augmente. Par conséquent, des
normes de sécurité particulières doivent être respectées lors de leur aspiration.
Les fines particules de plastique ou de métal sont inflammables. L’aluminium, le titane et le magnésium sont même si inflammables et si explosifs qu’un inertage supplémentaire de la poussière est conseillé.
Les particules carbonées comme la poussière de farine ou de cellulose semblent inoffensives au premier abord. Selon leur concentration ou au contact de l’oxygène, elles développent toutefois un potentiel d’inflammation considérable.