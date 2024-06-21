REMARQUABLEMENT ASTUCIEUX, PARFAITEMENT SÉCURISÉ

Conductivité

Le format conducteur permet de dissiper les charges électrostatiques et d’éviter que l’aspirateur industriel ne devienne lui-même une source d’inflammation.

La sécurité est entre autres garantie par des filtres conducteurs et la mise à la terre de l’ensemble de l’appareil : des roulettes jusqu’au câble d’alimentation en passant par les cuves et les joints. De plus, les aspirateurs ACD de Kärcher doivent être utilisés uniquement

avec des accessoires conducteurs.