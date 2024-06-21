EXTRA SLIM, MAXIMALE VEILIGHEID
Kärcher ACD industriële stofzuigers hebben veel slimme veiligheidsfuncties om te voldoen aan de nieuwste internationale normen zoals gedefinieerd in IEC 60335-2-69 - en voldoen daarmee aan alle eisen voor het betrouwbaar opzuigen van brandbare stofsoorten.
Geleidingsvermogen
Dankzij het geleidende ontwerp worden elektrostatische ladingen afgevoerd en voorkomen zodat de industriële stofzuiger zelf geen ontstekingsbron wordt. Geleidende filters en de aarding van de
hele machine zorgen voor veiligheid: van de wielen tot de opvangbak en afdichtingen tot de stroomkabel. Bovendien kunnen Kärcher ACD-stofzuigers alleen worden gebruikt met geleidende accessoires.
Volumestroombewaking
Om gevaarlijke afzettingen in de zuigslang te voorkomen, moeten de brandbare deeltjes met een minimumsnelheid van 20 m/s worden opgezogen en veilig in de opvangbak worden geleid. Voor dit doel wordt de volumestroom optisch bewaakt bij de ACD industriezuigers van Kärcher.
Filterklasse
Om ervoor te zorgen dat ACD industriële stofzuigers veilig brandbare stofsoorten kunnen opzuigen, zijn de machines gebouwd volgens de minimale stofklasse L. Machines met een H-filter hebben een 2-traps filtersysteem dat tweemaal zoveel veiligheid biedt en de levensduur van het H-filter maximaliseert. Een absolute must voor gevaarlijke H-stofsoorten.
Geen behoefte aan een ATEX industriezuiger met een ACD industriezuiger van Kärcher.
Met de ACD industriële stofzuigers van Kärcher bent u perfect uitgerust voor een breed scala aan toepassingen - u hebt geen ATEX-machine nodig.
Brandbaar stof binnen ATEX-zone 22 - accessoires binnen, stofzuiger buiten
ACD industriële stofzuigers maken het eenvoudig om brandbare deeltjes te verzamelen binnen een ATEX-zone. De machine wordt buiten geplaatst en het stof wordt opgezogen met het accessoire in de ATEX-zone. In veel toepassingen is één ACD-machine voldoende omdat een ATEX-zone 22 over het algemeen erg klein is.
Brandbaar stof binnen ATEX Zone 22 - accessoires en stofzuiger binnen
Brandbaar stof kan ook gemakkelijk worden opgezogen in ATEX-zones. Hiervoor zijn de Ex industriële stofzuigers van Kärcher beschikbaar. Om deeltjes direct in een ATEX-zone te kunnen opzuigen met de machine en accessoires, moet een ATEX-industriestofzuiger worden gebruikt.
Brandbaar stof buiten ATEX Zone 22 - accessoires en stofzuiger buiten
ACD industriële stofzuigers van Kärcher voor het veilig en efficiënt opzuigen van brandbaar stof zijn ook buiten ATEX-zones altijd de juiste keuze.
Veilig verzamelen van brandbare deeltjes
Kleine deeltjes met een korrelgrootte van minder dan 0,5 millimeter worden gedefinieerd als stof. Brandbaar stof is minder gevaarlijk als het statisch is. Wanneer de fijne deeltjes echter worden bewogen en opgetild, neemt het risico op een stofexplosie toe. Daarom moeten bij het stofzuigen speciale veiligheidsnormen in acht worden genomen.
Fijne deeltjes plastic of metaal zijn brandbaar. Aluminium, titanium en magnesium zijn zelfs zo ontvlambaar en explosief dat extra stofinertisering raadzaam is.
Koolstofhoudende deeltjes zoals meel of cellulosestof lijken in eerste instantie onschadelijk. Afhankelijk van de concentratie of in combinatie met zuurstof is er een aanzienlijk ontstekingspotentieel.