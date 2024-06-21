Veilig verzamelen van brandbare deeltjes

Kleine deeltjes met een korrelgrootte van minder dan 0,5 millimeter worden gedefinieerd als stof. Brandbaar stof is minder gevaarlijk als het statisch is. Wanneer de fijne deeltjes echter worden bewogen en opgetild, neemt het risico op een stofexplosie toe. Daarom moeten bij het stofzuigen speciale veiligheidsnormen in acht worden genomen.