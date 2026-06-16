Les propriétaires de petits parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules utilitaires bénéficient à la fois du maniement facile et du nettoyage très efficace de notre système de lavage pour véhicules utilitaires monobrosse à commande manuelle RBS 6012 équipé d'un raccordement électrique 3~/400 V/50 Hz, d'un arbre de brosse à double suspension et d'un cadre solide en aluminium soudé. L'arbre de la brosse est entraîné par un moteur par le biais d'une chaîne à tension automatique tandis que 2 barres de buses intégrées dans le cadre de brosse de la machine garantissent l'irrigation de la brosse composée de segments en demi-coque dotés de poils en polyéthylène profilés. Le RBS 6012 dispose de 4 roues de roulement maniables facilitant les manœuvres et le positionnement au niveau du véhicule. Il permet également un ajustement aisé aux contours du véhicule avec une inclinaison jusqu'à 10°. Grâce à des composants haut de gamme tels que la roue de réglage en acier inoxydable ou la protection anti-éclaboussures fabriquée à partir d'un matériau polyester spécial, la conception du système offre une protection anticorrosion parfaite tandis que des roulettes d'écartement en caoutchouc souple sur le cadre garantissent en permanence l'écartement requis par rapport au véhicule. De cette façon, les côtés, l'avant et l'arrière des autobus, des poids lourds ou encore des semi-remorques sont nettoyés rapidement, efficacement et délicatement.