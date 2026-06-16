Truckwash RBS 6012
Voor een snelle, diepe en zachte reiniging van bedrijfswagens: borstelwasinstallatie met één wasborstel voor bedrijfsvoertuigen RBS 6012. Ideaal voor wagenparken tot 15 voertuigen, zoals bussen, vrachtwagens en vrachtwagencombinaties.
Eigenaars van kleine wagenparken met tot 15 bedrijfsvoertuigen profiteren van de eenvoudige hantering en tegelijkertijd zeer efficiënte reinigingsresultaten van onze handbediende borstelwasinstallatie met één wasborstel voor bedrijfsvoertuigen: de RBS 6012 met een stroomaansluiting van 3~/400 V/50 Hz, een dubbel gemonteerde borstelas en een stevig, gelast aluminium frame. De borstelas wordt aangedreven door een aandrijfmotor met zelfaanspannende ketting, terwijl twee in het borstelframe van de machine geïntegreerde sproeierbuizen zorgen voor het besproeien van de borstel uit halfschaalsegmenten met geprofileerde polyethyleen haren. De RBS 6012 heeft 4 gemakkelijk draaiende wielen, die het mogelijk maken om moeiteloos te manoeuvreren en te positioneren op het voertuig. De voertuigcontouren met een hellingshoek tot 10° kunnen ook gemakkelijk worden gedetecteerd. De structuur van het systeem is volledig corrosiebestendig dankzij hoogwaardige componenten zoals het roestvrijstalen instelwiel of de spatbescherming van speciaal polyester materiaal, zachte afstandsrubberen rollen op het frame zorgen op elk moment voor de vereiste afstand tot het voertuig. Zijkanten, voor- en achterzijde van bussen, vrachtwagens of zelfs gelede vrachtwagens worden snel, efficiënt en voorzichtig gereinigd.
Kenmerken en voordelen
AanpassingswielMaakt verticale contourdetectie en kantelmechanisme mogelijk. Voertuigfronten met hoeken tot 10° zijn makkelijk bereikbaar.
Dosering van reinigingsmiddelEr kan indien nodig reinigingsmiddel worden toegevoegd met een dosserpomp.
Bedienings- en veiligheidsgreepDe borstelrotatie ondersteunt de gebruiker tijdens de voorwaartse beweging van het systeem. Zodra de greep wordt losgelaten, stopt de borstel met draaien
Licht aluminium design
- Zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.
- De halfschaalbekleding beschermt de bediener betrouwbaar tegen spatwater.
Vier zwenkwielen en 2 spoorwielen
- Uitstekende wendbaarheid en goede stabiliteit.
- Hoge richtingsstabiliteit tijdens de voertuigreiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoogte van de installatie (mm)
|3810
|Washoogte (mm)
|3645
|benodigde wasruimte (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Frequentie (Hz)
|50
|Stroomsoort (V)
|400
Inbegrepen bij levering
- Schakelkast
- Wielen, standaard hoogte
Uitvoering
- Aantal wasborstels: 1 Stuk(s)
- Losse borsteluitrusting
- Schuin nivelleerapparaat met stelwiel
- Stuurwielen: 4 Stuk(s)
- Steunwielen: 2 Stuk(s)
Toepassingen
- Voor handmatig bediende volledige, externe reiniging van bedrijfsvoertuigen