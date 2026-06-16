Eigenaars van kleine wagenparken met tot 15 bedrijfsvoertuigen profiteren van de eenvoudige hantering en tegelijkertijd zeer efficiënte reinigingsresultaten van onze handbediende borstelwasinstallatie met één wasborstel voor bedrijfsvoertuigen: de RBS 6012 met een stroomaansluiting van 3~/400 V/50 Hz, een dubbel gemonteerde borstelas en een stevig, gelast aluminium frame. De borstelas wordt aangedreven door een aandrijfmotor met zelfaanspannende ketting, terwijl twee in het borstelframe van de machine geïntegreerde sproeierbuizen zorgen voor het besproeien van de borstel uit halfschaalsegmenten met geprofileerde polyethyleen haren. De RBS 6012 heeft 4 gemakkelijk draaiende wielen, die het mogelijk maken om moeiteloos te manoeuvreren en te positioneren op het voertuig. De voertuigcontouren met een hellingshoek tot 10° kunnen ook gemakkelijk worden gedetecteerd. De structuur van het systeem is volledig corrosiebestendig dankzij hoogwaardige componenten zoals het roestvrijstalen instelwiel of de spatbescherming van speciaal polyester materiaal, zachte afstandsrubberen rollen op het frame zorgen op elk moment voor de vereiste afstand tot het voertuig. Zijkanten, voor- en achterzijde van bussen, vrachtwagens of zelfs gelede vrachtwagens worden snel, efficiënt en voorzichtig gereinigd.