Messing Hahnanschluss G1
Robuster Messing Hahnanschluss G1 für eine lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung. Mit komfortablem Gummiring am Griff – für leichte Handhabung und bessere Fixierung.
Hochwertiger Messing Hahnanschluss G1 mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!
Merkmale und Vorteile
Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Robustheit und Langlebigkeit
Komfortabler Gummiring am Griff
- Für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Messing
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|40 x 43 x 43
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge