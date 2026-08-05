Forecourtgerät AT
Zur bequemen und einfachen Überprüfung und Anpassung des Reifendrucks: Air Tower AT von Kärcher. Gerät aus unserer Reihe von Forecourtgeräten zur Attraktivitätssteigerung Ihres Standorts.
Mit Forecourtgeräten von Kärcher bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatzservice und erhöhen so die Attraktivität Ihres Standorts. Der Air Tower AT zur komfortablen Kontrolle und Einstellung des richtigen Reifendrucks (bis zu 8 Bar) verfügt über einen einfach und individuell zu programmierenden elektronischen Münzprüfer. Dieser erlaubt sowohl die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen als auch frei wählbare Laufzeiten. Dabei sind stufenlose Einstellungen bis zu 7 Minuten Laufzeit und damit eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre Präferenzen und die lokalen Gegebenheiten Ihres Standorts möglich.
Merkmale und Vorteile
Digitale Druckanzeige bis zu 8 BarPräzise Einstellung des richtigen Reifendrucks. Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden.
Elektronischer MünzprüferIndividuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich.
Programmierbare LaufzeitStufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schutzklasse
|IP44
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Aufnahmeleistung (kW)
|0.45
Ausstattung
- Art der Anwendung: Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks
Anwendungsgebiete
- Air Tower zur Überprüfung und Anpassung des richtigen Reifendrucks