Forecourtgerät AT

Zur bequemen und einfachen Überprüfung und Anpassung des Reifendrucks: Air Tower AT von Kärcher. Gerät aus unserer Reihe von Forecourtgeräten zur Attraktivitätssteigerung Ihres Standorts.

Mit Forecourtgeräten von Kärcher bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatzservice und erhöhen so die Attraktivität Ihres Standorts. Der Air Tower AT zur komfortablen Kontrolle und Einstellung des richtigen Reifendrucks (bis zu 8 Bar) verfügt über einen einfach und individuell zu programmierenden elektronischen Münzprüfer. Dieser erlaubt sowohl die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen als auch frei wählbare Laufzeiten. Dabei sind stufenlose Einstellungen bis zu 7 Minuten Laufzeit und damit eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre Präferenzen und die lokalen Gegebenheiten Ihres Standorts möglich.

Merkmale und Vorteile
Forecourtgerät AT: Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar
Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar
Präzise Einstellung des richtigen Reifendrucks. Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden.
Forecourtgerät AT: Elektronischer Münzprüfer
Elektronischer Münzprüfer
Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich.
Forecourtgerät AT: Programmierbare Laufzeit
Programmierbare Laufzeit
Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Schutzklasse IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Aufnahmeleistung (kW) 0.45

Ausstattung

  • Art der Anwendung: Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks
Anwendungsgebiete
  • Air Tower zur Überprüfung und Anpassung des richtigen Reifendrucks