Mit Forecourtgeräten von Kärcher bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatzservice und erhöhen so die Attraktivität Ihres Standorts. Der Air Tower AT zur komfortablen Kontrolle und Einstellung des richtigen Reifendrucks (bis zu 8 Bar) verfügt über einen einfach und individuell zu programmierenden elektronischen Münzprüfer. Dieser erlaubt sowohl die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen als auch frei wählbare Laufzeiten. Dabei sind stufenlose Einstellungen bis zu 7 Minuten Laufzeit und damit eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre Präferenzen und die lokalen Gegebenheiten Ihres Standorts möglich.