Équipement complémentaire AT

Pour le contrôle et le réglage confortables et simples de la pression des pneus : l'Air Tower AT de Kärcher. Appareil de notre gamme d'équipements complémentaires destiné à améliorer l'attractivité de votre site.

Les équipements complémentaires de Kärcher vous permettent de proposer un service supplémentaire à vos clients et d'ainsi augmenter l'attractivité de votre site. L'Air Tower AT pour le contrôle et le réglage confortables de la pression des pneus correcte (jusqu'à 8 bar) est équipé d'un contrôleur de pièces électronique facilement programmable en fonction de vos besoins. Celui-ci est compatible avec différents types de pièces de monnaie et de jetons et permet de choisir librement la durée de fonctionnement, réglable en continu jusqu'à 7 minutes en fonction de vos préférences et des conditions locales.

Caractéristiques et avantages
Équipement complémentaire AT: Indicateur numérique de pression jusqu'à 8 bar
Indicateur numérique de pression jusqu'à 8 bar
Réglage précis de la pression correcte des pneus. Maniement simple et confortable permettant la fidélisation des clients finaux.
Équipement complémentaire AT: Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Programmation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Équipement complémentaire AT: Durée de fonctionnement programmable
Durée de fonctionnement programmable
Réglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications

Données techniques

Classe de protection IP44
Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (kW) 0.45
Domaines d'utilisation
  • Air Tower pour le contrôle et le réglage de la pression correcte des pneus