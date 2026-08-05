Les équipements complémentaires de Kärcher vous permettent de proposer un service supplémentaire à vos clients et d'ainsi augmenter l'attractivité de votre site. L'Air Tower AT pour le contrôle et le réglage confortables de la pression des pneus correcte (jusqu'à 8 bar) est équipé d'un contrôleur de pièces électronique facilement programmable en fonction de vos besoins. Celui-ci est compatible avec différents types de pièces de monnaie et de jetons et permet de choisir librement la durée de fonctionnement, réglable en continu jusqu'à 7 minutes en fonction de vos préférences et des conditions locales.