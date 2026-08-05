Équipement complémentaire AT
Pour le contrôle et le réglage confortables et simples de la pression des pneus : l'Air Tower AT de Kärcher. Appareil de notre gamme d'équipements complémentaires destiné à améliorer l'attractivité de votre site.
Les équipements complémentaires de Kärcher vous permettent de proposer un service supplémentaire à vos clients et d'ainsi augmenter l'attractivité de votre site. L'Air Tower AT pour le contrôle et le réglage confortables de la pression des pneus correcte (jusqu'à 8 bar) est équipé d'un contrôleur de pièces électronique facilement programmable en fonction de vos besoins. Celui-ci est compatible avec différents types de pièces de monnaie et de jetons et permet de choisir librement la durée de fonctionnement, réglable en continu jusqu'à 7 minutes en fonction de vos préférences et des conditions locales.
Caractéristiques et avantages
Indicateur numérique de pression jusqu'à 8 barRéglage précis de la pression correcte des pneus. Maniement simple et confortable permettant la fidélisation des clients finaux.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.45
Domaines d'utilisation
- Air Tower pour le contrôle et le réglage de la pression correcte des pneus