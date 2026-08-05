Die Überprüfung des Reifendrucks gehört für viele Kunden zum Standard-Procedere nach der Fahrzeugwäsche. Mit dem Air Tower AT Fp, einem frostgeschützten Reifendruckprüfgerät von Kärcher, bieten Sie Ihren Kunden diesen wichtigen Service und animieren sie damit zur Wiederkehr. Unser Forecourtgerät überzeugt unter anderem mit seinem elektronischen Münzprüfer, der sowohl Münzen als auch Wertmarken verarbeitet und von Ihnen einfach und maßgeschneidert programmiert werden kann. Die Laufzeit des Geräts ist darüber hinaus stufenlos bis zu einer Dauer von 7 Minuten individuell anpassbar. Der eingestellte Reifendruck (bis zu 8 Bar) wird jederzeit auf einem digitalen Display angezeigt.