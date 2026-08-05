Équipement complémentaire AT Fp
Manomètre Air Tower AT Fp protégé contre le gel et donc adapté aux conditions hivernales. Équipement complémentaire pour un contrôle et un réglage précis et sûrs de la pression des pneus correcte jusqu'à 8 bar.
De nombreux clients considèrent le contrôle de la pression des pneus comme une procédure standard après le lavage de leur véhicule. L'Air Tower AT Fp, un manomètre de Kärcher, avec protection contre le gel, vous permet de proposer ce service important à vos clients et d'ainsi les inciter à revenir chez vous. Cet équipement complémentaire vous séduira notamment par son contrôleur de pièces électronique compatible à la fois avec des pièces de monnaie et des jetons et facilement programmable selon vos besoins. Vous pouvez également régler la durée de fonctionnement de l'appareil en continu jusqu'à 7 minutes. La pression des pneus choisie (jusqu'à 8 bar) est toujours affichée sur un écran numérique.
Caractéristiques et avantages
Indicateur numérique de pression jusqu'à 8 barRéglage précis de la pression correcte des pneus. Maniement simple et confortable permettant la fidélisation des clients finaux.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.45
Domaines d'utilisation
- Air Tower avec antigel pour le contrôle et le réglage de la pression correcte des pneus