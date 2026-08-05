De nombreux clients considèrent le contrôle de la pression des pneus comme une procédure standard après le lavage de leur véhicule. L'Air Tower AT Fp, un manomètre de Kärcher, avec protection contre le gel, vous permet de proposer ce service important à vos clients et d'ainsi les inciter à revenir chez vous. Cet équipement complémentaire vous séduira notamment par son contrôleur de pièces électronique compatible à la fois avec des pièces de monnaie et des jetons et facilement programmable selon vos besoins. Vous pouvez également régler la durée de fonctionnement de l'appareil en continu jusqu'à 7 minutes. La pression des pneus choisie (jusqu'à 8 bar) est toujours affichée sur un écran numérique.