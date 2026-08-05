Mit dem Air Water Tower AWT erfüllen Sie gleich 2 Kundenwünsche auf einmal. Einerseits steht damit ein komfortabel und einfach zu bedienendes Reifendruckprüfgerät mit der Möglichkeit, den Reifendruck bis zu 8 Bar Druck anzupassen, zur Verfügung. Und andererseits liefert der integrierte Wasserspender jederzeit sauberes Wasser, beispielsweise um den Wasserbehälter zum Reinigen der Windschutzscheibe aufzufüllen. So profitieren Sie sowohl von wiederkehrenden Kunden, die sich über den Service freuen, als auch von einem aufgeräumten Erscheinungsbild Ihres Standorts, da Gießkannen und ähnliche Gebinde der Vergangenheit angehören. Das Gerät aus unserem Portfolio der Forecourtgeräte verfügt über einen einfach und individuell zu programmierenden elektronischen Münzprüfer zur Verwendung mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen. Auch die Laufzeit ist stufenlos bis zu einer Dauer von 7 Minuten einstellbar.