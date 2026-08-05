L'Air Water Tower AWT vous permet de répondre à deux demandes de votre clientèle avec un seul et même système. D'un côté, un manomètre confortable et facile à manier permettant de réguler la pression des pneus jusqu'à 8 bar. De l'autre, une fontaine d'eau intégrée fournissant toujours de l'eau propre, par exemple afin de remplir le réservoir d'eau destiné au nettoyage du pare-brise. Le bénéfice est double pour vous : vos clients reviennent et apprécient votre service, et votre installation est bien rangée, les arrosoirs et autres conditionnements similaires étant désormais de l'histoire ancienne. Cet appareil de notre gamme d'équipements complémentaires est équipé d'un contrôleur de pièces électronique facile à programmer selon vos besoins pour une utilisation avec différents types de pièces de monnaie et de jetons. La durée de fonctionnement est également réglable en continu jusqu'à 7 minutes.