Équipement complémentaire AWT
Un manomètre et une fontaine d'eau réunis dans un seul produit : l'Air Water Tower AWT de notre gamme d'équipements complémentaires permet de réguler confortablement la pression des pneus et de remplir facilement le réservoir d'eau de lavage.
L'Air Water Tower AWT vous permet de répondre à deux demandes de votre clientèle avec un seul et même système. D'un côté, un manomètre confortable et facile à manier permettant de réguler la pression des pneus jusqu'à 8 bar. De l'autre, une fontaine d'eau intégrée fournissant toujours de l'eau propre, par exemple afin de remplir le réservoir d'eau destiné au nettoyage du pare-brise. Le bénéfice est double pour vous : vos clients reviennent et apprécient votre service, et votre installation est bien rangée, les arrosoirs et autres conditionnements similaires étant désormais de l'histoire ancienne. Cet appareil de notre gamme d'équipements complémentaires est équipé d'un contrôleur de pièces électronique facile à programmer selon vos besoins pour une utilisation avec différents types de pièces de monnaie et de jetons. La durée de fonctionnement est également réglable en continu jusqu'à 7 minutes.
Caractéristiques et avantages
Fontaine d'eau intégréePrélèvement confortable et sans effort de l'eau. Votre site reste ordonné car vous n'avez plus besoin d'arrosoirs ou d'autres conditionnements similaires.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.45
Domaines d'utilisation
- Air Water Tower pour le réglage confortable de la pression des pneus adaptée, avec fontaine d'eau intégrée