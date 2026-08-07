FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758, 20l
Hartflächen-Intensivreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen auf Rolltreppen und Fahrsteigen. Inklusive Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien.
Reinigt intensiv, pflegt und schützt zusätzlich effektiv vor Korrosion: der neutrale FloorPro Rolltreppenreiniger RM 758 mit integriertem Korrosionsschutz von Kärcher für Rolltreppen und Fahrsteige von Herstellern wie zum Beispiel KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI oder TOSHIBA. Speziell zur Verwendung mit unserer Rolltreppen-Reinigungsmaschine BR 47/35 Esc entwickelt eignet sich der schaumarme Intensivreiniger auch hervorragend zur Grundreinigung in der 1-Schritt-Methode von Hartflächen mit einer Scheuersaugmaschine. Seine neutrale Formulierung wirkt dabei gleichzeitig besonders materialschonend und reinigungsstark, Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen werden zuverlässig entfernt. Darüber hinaus ist der FloorPro Rolltreppenreiniger RM 758 zur Verwendung im Ölabscheider geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|280 x 250 x 430
Eigenschaften
- Spezialreiniger für alle Rolltreppen und Fahrsteige
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders materialschonend durch neutrale Formulierung
- Enthält Korrosionsschutz-Additive zum Schutz von Gerät und Rolltreppe / Fahrsteig
- Ideal zur Verwendung mit dem Kärcher Rolltreppenreiniger
- Schaumarme Formulierung
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Anwendungsgebiete
- Rolltreppen / Fahrsteige