Reinigt intensiv, pflegt und schützt zusätzlich effektiv vor Korrosion: der neutrale FloorPro Rolltreppenreiniger RM 758 mit integriertem Korrosionsschutz von Kärcher für Rolltreppen und Fahrsteige von Herstellern wie zum Beispiel KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI oder TOSHIBA. Speziell zur Verwendung mit unserer Rolltreppen-Reinigungsmaschine BR 47/35 Esc entwickelt eignet sich der schaumarme Intensivreiniger auch hervorragend zur Grundreinigung in der 1-Schritt-Methode von Hartflächen mit einer Scheuersaugmaschine. Seine neutrale Formulierung wirkt dabei gleichzeitig besonders materialschonend und reinigungsstark, Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen werden zuverlässig entfernt. Darüber hinaus ist der FloorPro Rolltreppenreiniger RM 758 zur Verwendung im Ölabscheider geeignet.