Assure un nettoyage intensif, l'entretien et une protection supplémentaire efficace contre la corrosion : le nettoyant pour escalators neutre FloorPro RM 758 avec protection anticorrosion intégrée de Kärcher pour escalators et trottoirs roulants de fabricants comme KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI ou TOSHIBA. Développé spécialement pour l'utilisation avec notre autolaveuse pour escalators BR 47/35 Esc, ce détergent intensif peu moussant est aussi parfaitement adapté au nettoyage en profondeur des surfaces dures selon la méthode tout-en-un à l'aide d'une autolaveuse aspirante. Sa formule neutre s'avère à la fois particulièrement respectueuse des matériaux et puissante – les dépôts de graisse et d'huile ainsi que les souillures minérales sont éliminés de manière fiable. Par ailleurs, le nettoyant pour escalators FloorPro RM 758 est adapté à l'utilisation dans le séparateur d'huile.