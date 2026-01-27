Unsere FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 ist eine sehr robuste, hochglänzende Polymerbeschichtung für elastische Böden wie beispielsweise aus Linoleum oder PVC. Dank ihres sehr hohen Feststoffanteils genügen bereits 1 bis 2 Schichten, die manuell mit einem Flachmopp oder einem Wischwiesel aufgebracht werden, um Böden nachhaltig zu schützen. Die sehr gut haftende Wischpflege verfügt dazu über rutschhemmende Eigenschaften gemäß DIN 51131, DIN EN 13893 und DIN 18032 (abhängig vom Bodenbelag) und erhöht die Beständigkeit des Bodenbelags gegenüber Alkohol und Desinfektionsmitteln deutlich. Die kurze Trocknungszeit gewährleistet eine schnelle Wiederbegehbarkeit der behandelten Flächen.