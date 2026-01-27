La protection contre la dispersion Extra FloorPro RM 782﻿﻿ est un revêtement de polymère très robuste et haute brillance pour les sols élastiques comme le linoléum ou le PVC. Grâce à sa haute teneur en solides, l'application manuelle avec une serpillière plate ou articulée d'une à deux couches suffit pour protéger durablement les sols. Outre son excellente adhérence, le mop cleaner dispose de propriétés antidérapantes remarquables conformément aux normes DIN 51131, DIN EN 13893 et DIN 18032 (selon le revêtement de sol) et augmente nettement la résistance du revêtement de sol à l'alcool et aux désinfectants. Le temps de séchage très court permet de remarcher rapidement sur les surfaces traitées.