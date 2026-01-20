Der Akku-Besen KB 5 ist das ideale Zwischenreinigungsgerät für Hartböden und Teppiche. Der mit Lithium-Ionen-Akku betriebene KB 5 ist kompakt gebaut und liefert eine außergewöhnliche Reinigungsleistung ab. Sichtbaren Schmutz entfernt der leichte und platzsparende Akku-Besen mit Universalbürste restlos. Mit seinem flexiblen Doppelgelenk kommt er mühelos zwischen Stühle und unter Möbel, reinigt Treppen ohne Probleme und kehrt effektiv bis an den Rand. Außerdem ermöglicht er ein ergonomisches Arbeiten ohne Bücken und verfügt über eine automatische An-/ Ausschaltung sowie einen komfortabel seitlich entnehmbaren Schmutzbehälter.