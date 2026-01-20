WV 2 Black Edition
Fällt auf: die WV 2 Black Edition im unverkennbaren Design.
Die Kärcher WV 2 Black Edition macht streifenfreie und strahlende Fenster. Optisch unterscheidet sich der limitierte Akku-Fenstersauger durch sein auffälliges schwarz-gelbes Design und das Metalliclogo auf der Absaugdüse von der Standardvariante des WV 2. Zudem enthält die Black Edition neben einer Sprühflasche, einem Mikrofaser-Wischbezug und Reinigungsmittel auch noch eine schmale Absaugdüse. Dadurch kann sogar dem Schmutz auf Sprossenfenstern und Vitrinen der Kampf angesagt werden.
Merkmale und Vorteile
Tropfen- und streifenfreies ErgebnisDank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere Fenster.
AnwendungsvielfaltDer Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
LED-Anzeige im SichtfeldEnergieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Schnelle Zwischenentleerung
- Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Leicht und leise
- Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
Absolut hygienisch
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkuladezeit (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 105
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,6
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Lieferumfang
- Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Duschkabine / Badewanne
- Sprossenfenster
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 2 Black Edition Ersatzteile
Auszeichnungen
Testsieger bei "Technik-Zuhause"
Unser WV 2 Premium 10 Years Edition hat beim Online-Portal "Technik-Zuhause" im Fenstersaugertest mit „sehr gut“ abgeschnitten und ist auch Testsieger geworden.