Die Kärcher WV 2 Black Edition macht streifenfreie und strahlende Fenster. Optisch unterscheidet sich der limitierte Akku-Fenstersauger durch sein auffälliges schwarz-gelbes Design und das Metalliclogo auf der Absaugdüse von der Standardvariante des WV 2. Zudem enthält die Black Edition neben einer Sprühflasche, einem Mikrofaser-Wischbezug und Reinigungsmittel auch noch eine schmale Absaugdüse. Dadurch kann sogar dem Schmutz auf Sprossenfenstern und Vitrinen der Kampf angesagt werden.