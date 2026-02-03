Mit dem WV 5 Plus N bringt Kärcher - der Erfinder des Akku-Fenstersaugers ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akku-Laufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Und dank praktischem Wechselakkusystem wird durch zusätzliche Anschaffung eines zweiten Akkus sogar pausenloses Fensterreinigen möglich. Der Geräte-Handgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV 5 Plus N die Vorgängerreihe in Sachen Handling und Ergonomie sogar noch übertrifft. Des weiteren ist das Gerät mit Abstandshaltern an der Saugdüse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht noch bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten. Auch im Lieferumfang enthalten ist eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster. Das perfekte Zusammenspiel von Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug gewährleistet effektives Reinigen und in Kombination mit dem Akku-Fenstersauger rückstandsfrei saubere Fenster.