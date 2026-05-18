WV 2 Black Edition

Fällt auf: die WV 2 Black Edition im unverkennbaren Design.

Die Kärcher WV 2 Black Edition macht streifenfreie und strahlende Fenster. Optisch unterscheidet sich der limitierte Akku-Fenstersauger durch sein auffälliges schwarz-gelbes Design und das Metalliclogo auf der Absaugdüse von der Standardvariante des WV 2. Zudem enthält die Black Edition neben einer Sprühflasche, einem Mikrofaser-Wischbezug und Reinigungsmittel auch noch eine schmale Absaugdüse. Dadurch kann sogar dem Schmutz auf Sprossenfenstern und Vitrinen der Kampf angesagt werden.

Merkmale und Vorteile
Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition: Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition: Anwendungsvielfalt
Anwendungsvielfalt
Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition: LED-Anzeige im Sichtfeld
LED-Anzeige im Sichtfeld
Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Schnelle Zwischenentleerung
  • Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden.
Wechselbare Saugdüse
  • Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
3-mal schneller
  • Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Leicht und leise
  • Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler.
Das Original
  • Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
Absolut hygienisch
  • Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm) 280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm) 170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml) 100
Akkulaufzeit (min) 35
Akkuladezeit (min) 230
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 105
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 120 x 280 x 320

Lieferumfang

  • Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
  • Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
  • Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
  • Schmale Absaugdüse

Ausstattung

  • Absaugdüse
  • Wechselbarkeit der Saugdüse
Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Glastische
  • Duschkabine / Badewanne
  • Sprossenfenster
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 2 Black Edition Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 
Auszeichnungen
WV 2 Premium 10 Years Edition - Auszeichnung von "Technik-Zuhause"

Testsieger bei "Technik-Zuhause"

Unser WV 2 Premium 10 Years Edition hat beim Online-Portal "Technik-Zuhause" im Fenstersaugertest mit „sehr gut“ abgeschnitten und ist auch Testsieger geworden.