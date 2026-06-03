WV 2 Universal Precision
Streifenfreie Sauberkeit für alle glatten Oberflächen! 3-mal schneller reinigen auch dank 360° Comfort!Clean: der Akku-Fenstersauger WV 2 Universal Precision für ein glänzendes Zuhause.
Das Allroundgerät für die streifenfreie Reinigung im ganzen Haus – der WV 2 Universal Precision von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder andere glatte Oberflächen, der WV 2 Universal Precision sorgt für ein glänzendes Ergebnis ohne Schmutzwassertropfen, auch bei der Absaugung von Kondensation. Das benutzerfreundliche und ergonomische Design macht die Handhabung besonders komfortabel und ermöglicht ein müheloses Reinigen. Mit dem WV 2 Universal Precision reinigt es sich durch die Kombination von Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion des Akku-Fenstersaugers bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Dank 360° Comfort!Clean ist der Akku-Fenstersauger vielseitig einsetzbar, selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Auch schmale oder schwer zugängliche Flächen wie zum Beispiel Sprossenfenster sind mit Hilfe der schmalen Saugdüse kein Problem. Der Schmutzwassertank lässt sich schnell, hygienisch und einfach entleeren. Mit einer Akkulaufzeit von 35 Minuten eignet er sich ideal für die Reinigung von Flächen bis zu 105 Quadratmetern. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung des Geräts.
Merkmale und Vorteile
360° Comfort!CleanMit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Praktisches USB-C-LadenWeniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische TankentleerungSchnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
Anwendungsvielfalt
- Der Akku-Fenstersauger reinigt mühelos Fenster, Spiegel, Fliesen, andere glatte Oberflächen und entfernt sogar Kondenswasser!
LED-Anzeige im Sichtfeld
- Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
- Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 35 min.
- Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|120
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkuladezeit (min)
|170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 105
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 280 x 290
Lieferumfang
- Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
- Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 2 Universal Precision Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.