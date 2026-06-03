Das Allroundgerät für die streifenfreie Reinigung im ganzen Haus – der WV 2 Universal Precision+ Black von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder andere glatte Oberflächen, der WV 2 Universal Precision+ Black sorgt für ein glänzendes Ergebnis ohne Schmutzwassertropfen, auch bei der Absaugung von Kondensation. Das benutzerfreundliche und ergonomische Design macht die Handhabung besonders komfortabel und ermöglicht ein müheloses Reinigen. Mit dem WV 2 Universal Precision+ Black reinigt es sich durch die Kombination von Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion des Akku-Fenstersaugers bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Dank 360° Comfort!Clean ist der Akku-Fenstersauger vielseitig einsetzbar, selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Auch schmale oder schwer zugängliche Flächen wie zum Beispiel Sprossenfenster sind mit Hilfe der schmalen Saugdüse kein Problem. Der Schmutzwassertank lässt sich schnell, hygienisch und einfach entleeren. Mit einer Akkulaufzeit von 35 Minuten eignet er sich ideal für die Reinigung von Flächen bis zu 105 Quadratmetern. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung des Geräts.