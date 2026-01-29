Saugstark, ausdauernd, anwenderfreundlich, vielseitig und sicher: Der Asche- und Trockensauger AD 2 mit 600-Watt-Turbine macht das Beseitigen von Asche kinderleicht. Seine lang anhaltende Saugkraft verdankt er einem integrierten Filterabreinigungssystem, das den zugesetzten Filter per Knopfdruck frei bläst und somit die Saugleistung wieder erhöht. Dank eines 1-teiligen Filtersystems mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter sowie eines praktischen Handgriffs am Behälter kann dieser bequem, schnell und ohne jeglichen Schmutzkontakt entleert werden. Der Metallbehälter, ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie hochwertiges flammhemmendes Material bieten maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Das abgeschrägte Handrohr ermöglicht optimalen Arbeitskomfort und überzeugt besonders in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Ascherückstände lassen sich somit restlos aufsaugen. Durch das kompakte Design kann der Aschesauger jederzeit platzsparend verstaut und der Saugschlauch bequem an der Anlehnposition abgelegt werden.